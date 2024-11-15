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В ряде регионов России решили запретить майнинг криптовалют до 2031 года
Правительство России определило ряд российских регионов, где будет установлен запрет на майнинг криптовалют уже с декабря 2024 года, включая временные ограничения в Иркутской области и постоянные запреты в республиках Северного Кавказа.
В частности, в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае запрет будет действовать в зимний период с 15 ноября по 15 марта вплоть до 2031 года, передает «Коммерсант».
На более длительный срок и на постоянной основе, с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года, запрет может быть введен в Карачаево-Черкесской республике, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алания, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.
Эта мера направлена на борьбу с энергодефицитом, который усиливается из-за деятельности майнинговых компаний.
По данным Минэнерго, майнинг криптовалют потребляет около 2,7 ГВт электроэнергии, что составляет 1,9% от прогнозируемого объема потребления энергии в России за 2024 год. Министерство сочло целесообразным ввести ограничение в особо критичных зонах с режимно-балансовыми проблемами и субсидируемыми тарифами на электроэнергию.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровой валюты, который наделяет правительство правом запрещать майнинг в регионах и передает ведение реестра майнеров ФНС.
Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак сообщал, что майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии, ограничения коснутся Дальнего Востока и юго-запада Сибири. Также он резко осудил незаконные майнинговые фермы, назвав их пятном позора для индустрии, и указал на необходимость регулирования для защиты интересов бизнеса и государства.