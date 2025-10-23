Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.13 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на Донбассе
Военные России ликвидировали грузовой автомобиль и временный пункт размещения украинских сил, а также повредили оборудование для управления беспилотниками на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили грузовой автомобиль, пункт временной дислокации и комплектующие пункта управления беспилотниками вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны отмечается, что операторы FPV-дронов нанесли удар по грузовику противника, а разведка 6-й мотострелковой дивизии выявила ротацию личного состава ВСУ и передала координаты артиллеристам и операторам ударных дронов.
Артиллерийский расчет открыл огонь из 122-миллиметрового орудия Д-30 по пункту временной дислокации, уничтожив его вместе с находившимися там военнослужащими. Также операторы FPV-дронов поразили комплектующие пункта управления украинских беспилотников, что ограничило возможности ВСУ по применению дронов в районе боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ покинула позиции под Ямполем после артиллерийского обстрела. Министерство обороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области.