Силуанов: Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
Министр финансов Антон Силуанов сообщил о достижении договоренности с Центробанком по вопросу легализации криптовалютных расчетов во внешнеэкономической деятельности.
«Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютой. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов», – сообщил он по итогам стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса, передает ТАСС.
Силуанов отметил, что стороны пришли к единому мнению о необходимости урегулировать и легализовать этот рынок с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка.
Ранее ЦБ предложил запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима.