    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР
    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    Прилепин подписал контракт на военную службу в зоне СВО
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    Госдума приняла закон о корректировке бюджета на 2025 год
    Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    21 октября 2025, 13:23 • Новости дня

    Песков заявил о сложностях подготовки встречи Путина и Трампа

    Песков сообщил о необходимости сложной работы до саммита в Будапеште

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Москве и Вашингтону предстоит провести сложные переговоры перед саммитом лидеров России и США в Будапеште.

    Москва и Вашингтон должны провести серьезную подготовительную работу перед встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: «Настроения рабочие. Но работа предстоит непростая». Эти слова стали ответом на вопрос о том, как в Кремле относятся к предстоящему саммиту и возможно ли его быстро подготовить.

    Песков подчеркнул, что процесс подготовки встречи требует значительных усилий с обеих сторон и не может быть завершен в короткие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что раскрытие позиций России до переговоров с США может негативно сказаться на дипломатических усилиях.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Вашингтон для организации визита Дональда Трампа в Будапешт.

    Подготовка саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не началась, подробности встречи отсутствуют.

    20 октября 2025, 20:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио

    Рубио заявил Лаврову о значимости диалога России и США по Украине

    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», – говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    В госдепартаменте добавили, что разговор Рубио и Лаврова был продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября.

    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    21 октября 2025, 08:41 • Новости дня
    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио

    CNN: Встречу Лаврова и Рубио перенесли на неопределенный срок

    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме, причины переноса пока не ясны, однако встреча точно не состоится на этой неделе, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в понедельник отметил, что вопрос о месте и времени встречи по-прежнему остается открытым и находится в стадии обсуждения. По информации CNN, одной из причин разногласий между Лавровым и Рубио стал различный взгляд на пути урегулирования конфликта на Украине.

    Телеканал также отмечает, что перенос встречи может повлиять на перспективы будущих переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которые могут пройти в Будапеште. После телефонного разговора министров американские чиновники сделали вывод, что позиция России по Украине не изменилась.

    Источник CNN добавил, что в нынешней ситуации госсекретарь США вряд ли будет советовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе. Вместе с тем, возможен еще один телефонный разговор между Лавровым и Рубио в ближайшие дни.

    Ранее Рубио в беседе с Лавровым заявил, что будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине.

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    21 октября 2025, 10:51 • Новости дня
    Болгария пообещала открыть небо для Путина

    Болгария разрешила пролет самолета Путина для встречи с Трампом

    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Болгарские власти готовы открыть небо для самолета с Владимиром Путиным для возможной встречи с Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.

    По его словам, власти Болгарии разрешат пролет российского самолета с президентом России Владимиром Путиным для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, передает «Интерфакс».

    Георгиев отметил: «Когда предпринимаются усилия для достижения мира, и условие для этого – проведение такой встречи, то наиболее логично – посредничать этой встрече всеми возможными способами». Он также задал риторический вопрос: «Как предлагается проводить встречу, если один из участников не может на нее попасть?»

    По данным издания Euractiv, пока от Москвы не поступало официального запроса на пролет воздушного судна через воздушное пространство Болгарии. У Болгарии нет общей границы с Венгрией, однако обе страны граничат с Сербией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    20 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил прекращение экспорта американских самолетных комплектующих в Китай на фоне эскалации торгового спора между двумя странами.

    По его словам, Вашингтон рассматривает возможность новых ограничительных мер в ответ на угрозы Пекина по экспорту редкоземельных элементов, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что Китай «не сможет обеспечить обслуживание своих самолетов без американских комплектующих, особенно для машин производства Boeing». «Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп подчеркнул, что не намерен разрушать экономику Китая, несмотря на ужесточение торговых мер со стороны Вашингтона.

    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    21 октября 2025, 09:53 • Новости дня
    Bloomberg: США отказались поддержать план G7 по активам России
    Bloomberg: США отказались поддержать план G7 по активам России
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти не поддержали инициативу Евросоюза по расширению использования замороженных российских активов для помощи Украине, сославшись на риски для финансовых рынков, пишет Bloomberg.

    США отказались присоединиться к плану Евросоюза по расширению использования замороженных российских активов в поддержку Украины, сообщает Bloomberg.

    По информации агентства, американские чиновники уведомили своих европейских коллег о таком решении в ходе переговоров на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе. Причиной отказа названы возможные риски для стабильности финансового рынка.

    По словам одного из собеседников, США на данном этапе заняли выжидательную позицию и не готовы к более активным действиям. Это стало ударом для инициативы Евросоюза, который рассчитывал получить поддержку всех стран G7 для использования замороженных активов российского Центробанка в качестве обеспечения кредитов на сумму до 140 млрд евро для Украины.

    Еврокомиссия сейчас разрабатывает подробный механизм реализации плана, однако его обнародование отложено до одобрения со стороны лидеров Евросоюза, которое может состояться на саммите в Брюсселе на этой неделе. Большинство замороженных российских активов находятся в Европе, главным образом в бельгийской Euroclear.

    США ранее разрешили конфискацию около 5 млрд долларов российских активов, но не заявляли о готовности воспользоваться этим правом. Среди стран G7 инициативу Евросоюза поддерживают Британия и Канада, а Япония занимает более осторожную позицию, как и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка заявила о существующих рисках использования замороженных российских активов.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал недовольство в ЕС из-за своей позиции по вопросу российских активов.

    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    21 октября 2025, 10:14 • Новости дня
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    МИД опроверг данные CNN о переносе встречи Лаврова и Рубио
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Информация о том, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства США Марко Рубио была перенесена, не соответствует действительности, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил: «Нельзя отложить то, о чем не было договоренности».

    Рябков заявил журналистам, что никаких договоренностей о проведении такой встречи не было, а значит, говорить о переносе некорректно, передает «Интерфакс»

    «Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и по месту такого контакта. Как идея это существует, разумеется, это все имеет существенное значение», – подчеркнул он.

    Рябков пояснил, что столь важное мероприятие требует тщательной подготовки. Вчера, по его словам, этой теме был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем США.

    Ранее CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок.

    20 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей, сообщил МИД России.

    В ходе беседы стороны уделили внимание деталям предстоящих действий, призванных обеспечить выполнение намеченных задач, согласованных президентами России и США, сообщается на сайте ведомства.

    «20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом».

    Напомним, на прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты договорились провести саммит по Украине в Будапеште.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    23 комментария

    21 октября 2025, 04:09 • Новости дня
    В США оценили выгоду от строительства туннеля под Беринговым проливом
    В США оценили выгоду от строительства туннеля под Беринговым проливом
    @ Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Строительство железнодорожного туннеля под Беринговым проливом, по оценке экспертов, принесло бы экономическую выгоду, значительно превышающую затраты на проект.

    Экономическая отдача от строительства железнодорожного туннеля между Россией и США под Беринговым проливом может быть значительно выше стоимости реализации проекта, передает ТАСС. Американский эксперт по железнодорожным перевозкам Скотт Спенсер заявил, что сооружение прослужит от 150 до 200 лет.

    По словам Спенсера, «глобальная экономическая выгода от торговли и обеспечения ответственного доступа к ресурсам как в Сибири, так и на Аляске значительно превысит стоимость туннеля и соединенной с ним железной дороги». Он подчеркнул, что проект будет способствовать экономическому процветанию в течение полутора-двух сотен лет.

    Эксперт согласился с мнением спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, что современные технологии позволяют сократить сроки и стоимость строительства.

    «Думаю, г-н Дмитриев прав в том, что передовые технологии прокладки туннелей, безусловно, могут позволить сократить сроки строительства и уменьшить его стоимость», – отметил Спенсер. Он выразил надежду, что вопрос будет обсуждаться на следующей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

    Спенсер напомнил об опыте сотрудничества России и США на примере Международной космической станции, стоимость которой сопоставима с проектом туннеля. Он уверен в осуществимости и успехе железнодорожного проекта вне зависимости от итоговой цены.

    Эксперт ранее оценивал ежегодную пропускную способность туннеля более чем в 400 млн тонн и сравнил его с «Панамским каналом XXI века». Трамп 17 октября назвал идею интересной, а Дмитриев 19 октября отметил, что проект стал вирусным в соцсетях, собрав около 2 млн просмотров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, созданное с помощью искусственного интеллекта и посвященное тоннелю между Россией и США.

    Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов. Разработка технико-экономического обоснования строительства тоннеля через Берингов пролив началась несколько месяцев назад.

    20 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал соглашения по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предупредил о «тяжелых последствиях для многих сторон» в случае неудачи мирных переговоров по Украине.

    Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что США пытаются достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто – это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», – подчеркнул он.

    Он не уточнил, кого именно затронут возможные последствия провала переговоров.

    Трамп не назвал конкретных стран или организаций, которые, по его словам, могут столкнуться с негативными последствиями, если соглашение не будет достигнуто.

    Ранее Трамп признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей.

    21 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    Захарова назвала инфобалаганом слухи о встрече Лаврова и Рубио
    Захарова назвала инфобалаганом слухи о встрече Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о подготовке встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио, назвав ситуацию инфобалаганом.

     Захарова назвала инфобалаганом ситуацию, сложившуюся вокруг слухов о якобы готовящейся встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС. Она посоветовала журналистам не участвовать в распространении таких сообщений.

    Ранее канал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что встреча Лаврова и Рубио, которая якобы готовилась в последние дни, была отложена на неопределенный срок. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что «нельзя отложить то, что не было согласовано», добавив, что вопрос о встрече в конкретном плане не поднимался.

    Захарова также с иронией прокомментировала ситуацию, заявив: «Эту ситуацию можно описать только одной фразой: «Утечка CNN опровергла слух Reuters». Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу Лаврова и Рубио отменили. Госдепартамент раскрыл детали их телефонного разговора. Лавров и Рубио провели первый после переговоров Путина и Трампа диалог.

    20 октября 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности победы Украины в конфликте

    Трамп усомнился в победе Украины в военном конфликте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в победе Украины в военном конфликте, подчеркнув лишь теоретическую возможность успеха Киева.

    Как передает ТАСС, Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что не верит в победу Украины в нынешнем военном конфликте. Президент США отметил, что теоретически Украина еще может победить, но лично он не считает этот исход возможным.

    Ранее Трамп призвал Россию и Украину прекратить боевые действия на текущей линии боевого соприкосновения.

    Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине приведет к потере Киевом ряда территорий.

    Президент США также отметил, что поставки вооружения Украине не должны идти в ущерб интересам и безопасности Соединенных Штатов.

    21 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    @ Pou/ROPI/Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит, пишет газета Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Украина не должна ожидать поставок дальнобойных ракет Tomahawk (Томагавк) в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    В публикации издания подчеркивается, что Трамп прямо заявил Зеленскому: «Украине не стоит ждать получения дальнобойных ракет Tomahawk в скором времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk на Украину.

    Российская сторона учитывает заявления США по поставкам этих ракет и использует их в своей работе.

    После продолжительного разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления на США по вопросу о ракетах Tomahawk.

    20 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Сенат США приостановил работу над санкциями против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Рассмотрение законопроекта о расширении санкций против России временно приостановлено в Сенате США, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам лидер республиканского большинства Джон Тьюн. Он отметил, что документ остается одним из инструментов давления на Москву, однако сейчас поставлен на паузу.

    По словам Тьюна, законопроект должен был усилить позиции Вашингтона на переговорах с российской стороной. Сенатор подчеркнул: «Я по-прежнему считаю, что этот законопроект является одним из инструментов в арсенале президента, который он может использовать против российской стороны, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы поставим это на паузу, по крайней мере сейчас».

    Решение связано с готовящейся встречей лидеров России и США. Дональд Трамп ранее сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о проведении переговоров в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон начнут подготовку к встрече без промедления.

    Законопроект был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Документ предусматривал введение вторичных санкций против партнеров России и импортные пошлины до 500% на товары из стран, продолжающих покупать нефть, газ и уран у РФ. Сенатор Рэнд Пол ранее предупредил, что принятие такого закона нанесет наибольший ущерб самим США в экономическом и стратегическом плане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным. Еврокомиссия намерена одобрить девятнадцатый пакет антироссийских санкций на саммите Европейского союза, который пройдет 23–24 октября в Брюсселе.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

