Tекст: Елизавета Шишкова

Он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России, что Владимир Зеленский получит указание сорвать процесс по урегулированию украинского конфликта перед возможной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.

Мема* отмечает, что Зеленский перед саммитом намерен посетить Лондон. «Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как сделали в 2022 году? С наибольшей вероятностью», – заявил финский политик.

По его словам, вероятность подобного сценария крайне высока, учитывая прошлый опыт давления британских властей на украинское руководство. Мема считает, что Запад может повторить попытку заблокировать любые мирные инициативы, чтобы повлиять на исход переговоров между Россией и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что формат и детали возможного саммита в Будапеште, где могут встретиться президенты России и США, пока не проработаны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

При этом Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта.