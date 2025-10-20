В Кремле ответили на намерение Зеленского участвовать в саммите в Венгрии

Tекст: Ольга Иванова

Детали предстоящего саммита в Будапеште, о котором ранее договорились президенты России и США, пока не согласованы, сообщает ТАСС.

На брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что обсуждение параметров встречи еще не началось.

Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Владимира Зеленского о его готовности присоединиться к переговорам. Пресс-секретарь подчеркнул: «Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента».

Он добавил, что в Кремле на данный момент не обсуждают участие Зеленского в саммите, а любые возможности компромисса в этом вопросе пока не рассматриваются.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.



