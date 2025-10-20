Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
В Кремле ответили на намерение Зеленского участвовать в саммите в Венгрии
В Кремле заявили, что формат и детали возможного саммита в Будапеште, где могут встретиться президенты России и США, пока не проработаны.
Детали предстоящего саммита в Будапеште, о котором ранее договорились президенты России и США, пока не согласованы, сообщает ТАСС.
На брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что обсуждение параметров встречи еще не началось.
Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Владимира Зеленского о его готовности присоединиться к переговорам. Пресс-секретарь подчеркнул: «Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента».
Он добавил, что в Кремле на данный момент не обсуждают участие Зеленского в саммите, а любые возможности компромисса в этом вопросе пока не рассматриваются.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.
Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.