Число отравившихся в Улан-Удэ достигло 121 человека
Число отравившихся продукцией сети «Николаевский» в Улан-Удэ достигло 121 человека
Число пострадавших после употребления продукции магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ достигло 121 человека, при этом среди госпитализированных преобладают дети.
Число пострадавших от отравления продукцией магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ достигло 121, передает ТАСС.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии уточнили, что среди заболевших 66 детей.
На данный момент госпитализированы 67 человек, в том числе 40 детей. Остальные проходят лечение амбулаторно.
Причины произошедшего уточняются, ведется эпидемиологическое расследование. Специалисты продолжают проверять продукцию и условия хранения продуктов в сети магазинов «Николаевский».
Напомним, накануне в Улан-Удэ задержали заведующую производством пищевого цеха после массового отравления.
Ране сообщалось, что в Бурятии зафиксировали 89 случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой еды.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о массовом отравлении продукцией компании «Восток» в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ.