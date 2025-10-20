Задержана заведующая цехом после массового отравления в Улан-Удэ

СК сообщил о задержании заведующей цехом после массового отравления в Улан-Удэ

Tекст: Мария Иванова

В Улан-Удэ по уголовному делу о массовом отравлении задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании «Восток», чьи продукты продавались в сети магазинов «Николаевский», передает Следственный комитет.

Всего зафиксировано 89 случаев отравления, из них 49 – среди детей. У ряда пострадавших диагностирован сальмонеллез, один из пациентов находится в реанимации.

Как сообщили в СК, женщине предъявлено обвинение по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, что по неосторожности привело к тяжкому вреду здоровью. Следствие установило, что именно из цеха задержанной в магазины поступала зараженная продукция.

Сейчас продолжается комплекс следственных мероприятий: допрашиваются свидетели, изымаются документы, берутся образцы для экспертиз. Следствие рассматривает вопрос о мере пресечения для обвиняемой. Работа по установлению всех обстоятельств происшествия продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии зарегистрировали 89 случаев острой кишечной инфекции после употребления готовой еды, а 55 человек остаются в больницах.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию массового отравления продукцией компании «Восток» в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ.

Ранее в Калининграде после отравления девяти школьников в кафе «Бела Дона» возбудили уголовное дело по статье о санитарных нарушениях.