Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские вооружённые силы изменили тактику из-за высоких потерь и теперь действуют малыми диверсионно-разведывательными группами, передает ТАСС.

«У противника огромные потери в живой силе в первую очередь и недостаток живой силы, [он показывает] свою неспособность контратаковать и отбивать те позиции, которые мы занимаем. Противник изменил тактику и действует теперь малыми диверсионно-разведывательными группами, которые пытаются зайти на вновь занятые нами позиции и таким образом нанести ущерб нашим штурмовым группам», – заявил Верещагин.

Он отметил, что российская армия эффективно отражает такие попытки за счет постоянной воздушной разведки и высокой боеготовности. По словам командира, на прошлой неделе одна из таких украинских групп численностью четыре человека была обнаружена и уничтожена в бою, а оставшиеся боевики были ликвидированы с помощью FPV-дронов.

Верещагин подчеркнул, что новая тактика ВСУ не приносит им успеха и только увеличивает их потери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами. В подразделение поступила партия танков Т-90 «Прорыв». Экипажи бригады Александра Невского начали осваивать новые танки Т-90М «Прорыв».