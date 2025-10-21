Руководство ЛАГ заявило, что участие России в восстановлении Газы необходимо

Tекст: Денис Тельманов

Глава представительства Лиги арабских государств в Москве Валид Хамид Шилтаг заявил, что участие России необходимо для процесса восстановления сектора Газа, передают Известия.

По его словам, на встрече в Шарм-эш-Шейхе одной из главных тем стало восстановление региона, и каждая страна мира должна внести вклад в этот проект.

Шилтаг отметил, что Россия не присутствовала на данной встрече, однако подчеркнул: «В этом большом проекте мира необходимо участие России как великой державы, постоянно поддерживающей палестинскую позицию».

Он также сообщил, что вопрос восстановления Газы сейчас крайне актуален. По словам дипломата, планируется конференция по реконструкции анклава, и он выразил надежду, что Москва будет приглашена к участию.

Шилтаг добавил, что у него пока нет конкретной информации, но «Россия должна присутствовать на таких мероприятиях, связанных с миром и стабильностью в регионе, особенно когда речь идет о Палестине».

Дипломат напомнил, что помощь России палестинцам не прекращалась даже в самые сложные моменты боевых действий, и Москва продолжала поддерживать палестинское дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры арабских государств поддержали срочное прекращение боевых действий в Газе и выделили необходимость немедленного ввоза гуманитарной помощи.

Лидеры стран Лиги арабских государств договорились провести в течение года президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим. Известные представители британской культуры потребовали от премьер-министра Британии остановить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе.

