Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты

Tекст: Валерия Городецкая

Законопроект предусматривает корректировку перечня языков, которые подпадают под действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков, пишет издание «Страна». В частности, предлагается исключить из него русский и молдавский языки, добавить чешский и заменить категорию «еврейский язык» на иврит.

Авторы документа считают, что при ратификации Хартии в украинском переводе термин minority languages был ошибочно истолкован, из-за чего речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорят малые группы людей. По мнению инициаторов, русский язык остается «самым распространенным среди нацменьшинств на Украине» и может вытеснить украинский из публичной сферы, из-за чего его и предлагают исключить.

Что касается молдавского языка, авторы указывают, что с декабря 2023 в Молдавии государственным стал румынский язык, поэтому молдавский теряет особый статус на Украине.

Издание отмечает, что свободное использование и развитие русского языка гарантируется Конституцией Украины.

Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.