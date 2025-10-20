Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
AZAL заявила о полной исправности Airbus A320 перед вылетом
Azerbaijan Airlines сообщила, что их Airbus A320 прошел полный техосмотр в сентябре, и находился в исправности при вылете из Петербурга.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) прошел плановый техосмотр в сентябре 2025 года и находился в полной исправности при вылете из Петербурга, передает ТАСС. В сообщении пресс-службы перевозчика отмечается: «Самолет Airbus A320 после начала эксплуатации в парке AZAL регулярно проходил полный техосмотр и при вылете из Санкт-Петербурга был в полной исправности. Заявляем, что воздушное судно прошло полный техосмотр в сентябре 2025 года (A-check)».
В компании уточнили, что все технические работы проводились согласно требованиям производителя и внутренним регламентам авиакомпании.
Также в AZAL добавили, что благодаря профессионализму пилотов все потенциальные риски, которые могли возникнуть во время полета, были минимизированы, а безопасность пассажиров обеспечена на максимальном уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Пулково возобновил работу после внештатной посадки самолета AZAL.
Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Петербург – Баку, совершил аварийную посадку в Пулково.
После экстренной посадки самолета в аэропорту Пулково и выката за пределы полосы 43 пассажира приняли решение не продолжать перелет в Баку.