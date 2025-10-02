  • Новость часаПесков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    Еврочиновники имеют скрытый замысел при воровстве активов России
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    Маск стал первым в мире полутриллионером
    Россия намерена инициировать процесс выбора генсека ООН
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России
    Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31
    Глава Дагестана осудил нападение толпы подростков на двух школьников в Махачкале
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 11:49 • Новости дня

    Журналисты в Копенгагене отвлеклись от Туска ради Орбана

    Туск прервал пресс-подход перед саммитом ЕС из-за интереса журналистов к Орбану

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск был вынужден сделать паузу в общении с прессой перед началом саммита Европейского политического сообщества из-за внимания журналистов к премьеру Венгрии Виктору Орбану.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск был вынужден сделать паузу в общении с прессой перед началом саммита Европейского политического сообщества, передает ТАСС.

    Причиной стала неожиданная заинтересованность журналистов вопросом к находившемуся рядом венгерскому премьеру Виктору Орбану.

    Туск с улыбкой обратился к Орбану словами: «Виктор, они хотят тебя. Они хотят сделать наше совместное фото». Помимо этого польский премьер дал комментарий по поводу ответа Орбана на вопрос о российской угрозе, отметив, что ему нравится, когда «используют его аргументы».

    Встреча лидеров Европейского политического сообщества и неформальный саммит Евросоюза проходят в столице Дании 1–2 октября.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о наличии провоенных инициатив на саммите ЕС и отметил угрозу войны из-за поддержки Украины со стороны Брюсселя.

    Дипломаты сравнили европейское политсообщество с быстрыми свиданиями.

    Орбан отметил, что предстоящий саммит ЕС в Копенгагене из-за обсуждения вопроса членства Украины может превратиться в «бой в клетке».

    1 октября 2025, 19:38 • Новости дня
    Венгрия назвала нового поставщика газа

    Венгрия объявила о планах закупать туркменский газ

    Венгрия назвала нового поставщика газа
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Заместитель госсекретаря Венгрии выразил надежду на скорое начало поставок туркменского газа, отметив зависимость страны от импорта энергоносителей.

    Заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер заявил, что его страна зависит от импорта газа из разных государств, передает ТАСС. «В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», – подчеркнул он по итогам заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии в Ашхабаде.

    Венгерская делегация также обсудила с туркменскими коллегами перспективы торговли природным газом, а также возможное участие в проектах по разведке и разработке углеводородов на каспийском шельфе. В будущем стороны планируют развивать совместные инициативы в сфере возобновляемых источников энергии.

    Отдельно отмечается, что Венгрия собирается принять участие в международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркмении – 2025», которая пройдет в Ашхабаде с 22 по 24 октября. Ожидается, что там будут обсуждаться дальнейшие шаги по расширению энергетического сотрудничества между двумя странами. Следующее заседание межправительственной комиссии намечено провести в Будапеште.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, премьер-министр Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    1 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России

    Политолог Рар назвал последствия лишения Венгрии права вето по вопросу вступления Украины в ЕС

    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия и северные страны Евросоюза не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал рассуждения европейских политиков о возможности обхода вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС.

    «Не возьмусь говорить о том, что Венгрию и другие страны лишат права вето ради достижения цели по вступлению Украины в ЕС. Но северные страны-участницы ведут поиски новой объединяющей идеи для закостенелой Европы. Они хотят строить будущую идентичность на «противостоянии России». Тех же, кто выступит против этой идеологии, будут шаг за шагом отстранять от власти и фондов в Брюсселе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что внутри Евросоюза тон задают «ястребы», среди них – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Чехия. «В руководстве ЕС давно произошел раскол. Например, Германия считает, что прекращение расширения объединения рано или поздно приведет к стратегическому ослаблению. Другие государства рассматривают увеличение числа участников не с идеологической, а с материальной точки зрения», – указал собеседник.

    По его словам, основной аргумент второго «лагеря» заключается в том, что Брюссель «не имеет средств для дальнейшего роста, поэтому нужно сосредотачиваться на достигнутом, иначе все кончится экономическим крахом Европы». «Вместе с тем, Берлин и северные страны ЕС не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее обратно России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада», – полагает Рар.

    «Сопротивление против вступления Украины в Евросоюз будет, но, опять же, сторонники Киева силой пробьют это решение», – прогнозирует политолог. Он допускает, что Киев и Западная Украина будут требовать после мирного соглашения неких гарантий безопасности. «В НАТО их не примут. Остается только членство в ЕС», – заключил Рар.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался за обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины. Он выразил уверенность в способности юристов Еврокомиссии отыскать «креативные решения» для преодоления возможных препятствий, в частности вето Венгрии.

    Как сообщает Politico, руководство Евросоюза намерено начать переговоры с Киевом о членстве решением квалифицированного большинства европейских стран вместо единогласного принятия. Однако, как выяснило издание, этот план не нравится не только Будапешту, но и Франции, Нидерландам, Греции и ряду других стран. По их мнению, изменив правила, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на вступление.

    Так, Париж и Афины настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария не хочет утратить права голоса при принятии Северной Македонии, а Хорватия желает заблокировать заявку Сербии. Источники Politico подчеркивают: хотя в публичной риторике критика в адрес Венгрии и преобладает, на деле многие лидеры используют позицию Будапешта как прикрытие для собственных интересов.

    Напомним, газета Financial Times сообщала, что Брюссель готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в объединение в обход Венгрии. Глава республики Виктор Орбан заявлял, что Киев не сможет добиться членства в ЕС с помощью «шантажа, взрывов и угроз».

    Отметим, в среду главы государств и правительств стран Евросоюза собрались в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета. Оно посвящено вопросам укрепления обороны объединения и усиления помощи Украине. По оценкам Орбана, Венгрию на саммите ожидает «бой в клетке» из-за позиции по украинскому вопросу.

    Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что ЕС якобы находится в состоянии войны и на Будапешт нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

    «Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину», – акцентировал Орбан. В республике также заявляют, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета, который служит интересам Украины, а не Евросоюза.

    «Там речь идет о том, как вооружить Украину вместо того, чтобы сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС, решении ситуации, связанной со снижением экономической конкурентоспособности, обеспечении энергетической безопасности и восстановлении основ европейского экономического роста», – цитирует РИА «Новости» венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    2 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более суровым санкциям против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    После неформального саммита ЕС в Дании фон дер Ляйен заявила, что пришло время «еще больше увеличить давление» на Россию, передает РИА «Новости».

    «И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям», – сказала глава ЕК, пояснив, что вместо прежней системы санкций, которые вводились поэтапно, предлагается существенно более жесткие ограничения, особенно в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли. «И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила предложения по новым санкциям. ЕС захотел ввести ограничения на поездки всех сотрудников дипмиссий России. Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России. Еврокомиссия планирует отказаться от закупок СПГ из России к 2026 году. Стало известно о планах ЕС ввести санкции против компаний Китая, Индии и Киргизии.

    2 октября 2025, 04:26 • Новости дня
    Стало известно о тупике на саммите Евросоюза в Копенгагене

    Politico заявила о тупике на саммите глав стран Евросоюза в Копенгагене

    Стало известно о тупике на саммите Евросоюза в Копенгагене
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неформальный саммит глав стран Евросоюза в Копенгагене не смог решить большинство ключевых вопросов, пишет Politico.

    Как заявила Politico, встреча проходила на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, а также в условиях роста угрозы «гибридных атак», передает РИА «Новости».

    «Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду», – заявило издание, добавив, что «саммит зашел в знакомый тупик».

    Politico отмечает, что обсуждение вопросов обороны заняло четыре часа, что оказалось вдвое больше запланированного времени. Однако, несмотря на продолжительные разговоры, по сути ключевые вопросы так и не были решены, «существенного было мало».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России после неформального саммита ЕС в Дании.

    1 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выступил против вступления Украины в Европейский союз.

    По мнению Орбана, принятие Украины в ЕС не только приведет к перераспределению финансовых ресурсов сообщества, но и создаст угрозу возникновения конфликта на территории Евросоюза, передает ТАСС.

    «Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», – сказал он.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Ранее Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в ЕС.

    1 октября 2025, 13:57 • Новости дня
    Украинцы в Польше с октября лишились бесплатных медуслуг

    Польша ограничила бесплатную медпомощь совершеннолетним украинским беженцам

    Tекст: Мария Иванова

    Взрослое население Украины, находящееся в Польше без страховки, с октября больше не может рассчитывать на ряд бесплатных медицинских процедур, сообщил портал Onet.

    Совершеннолетние граждане Украины, проживающие в Польше и не имеющие медицинской страховки, с 1 октября потеряли доступ к многим бесплатным медицинским услугам и компенсациям, сообщил польский портал Onet.

    В частности, речь идет о таких услугах, как эндопротезирование, экстренное предоставление лекарственных технологий, медицинские услуги, связанные с трансплантацией, а также возмещение стоимости лекарств, продуктов специального питания и медицинских изделий, которые выдаются по рецепту в аптеках, передает ТАСС.

    Поправки в законодательстве не затрагивают несовершеннолетних. Дети в возрасте до 18 лет по-прежнему будут иметь право на льготы и бесплатную медицинскую помощь согласно прежним условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент Польши отменил выплаты и льготы неработающим гражданам Украины.

    Президент Польши Кароль Навроцкий также выступил за полный запрет бандеровской символики и предложил ввести уголовную ответственность за ее распространение.

    Между тем накануне в Польше задержали гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».

    2 октября 2025, 11:07 • Новости дня
    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России

    Бельгия отказалась изымать активы России без юридических гарантий всех лидеров ЕС

    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия отказалась изымать активы России, потребовав подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить финансовые риски королевства, заявил премьер страны Барт Де Вевер.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без подписей лидеров всех стран Евросоюза под обязательством разделить финансовые риски, передает ТАСС.

    Премьер-министр королевства Барт Де Вевер пояснил, что Бельгия требует полных юридических гарантий от всех партнеров по ЕС перед принятием решения об экспроприации.

    Он подчеркнул, что сообщил своим коллегам о необходимости письменных обязательств, предусматривающих совместную ответственность за возможные финансовые последствия.

    По словам Де Вевера, Бельгия выступает против одностороннего присвоения активов, находящихся в Euroclear, так как эти средства приносят доход и поступления в бюджет страны.

    Риски для Бельгии, по его словам, связаны с вероятностью судебных исков со стороны России, которые могут привести к массовому изъятию бельгийских активов за пределами ЕС в качестве компенсации.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита Украине за счет российских средств.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для выдачи крупного кредита Киеву.

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом.

    1 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    В Госдуме объяснили заявления Орбана о превосходстве ЕС над Россией

    Депутат Колесник: Орбан вынужден оправдываться за сотрудничество с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    К словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европейского союза над Россией следует относиться скептически, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Он указал, что Орбан такими заявлениями пытается оправдаться за свою позицию, учитывая невозможность отказа Венгрии от российских энергоносителей, передает «Лента.Ру».

    «Это мечты ЕС – это раз. А во-вторых, Орбану сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию – он не может отказаться от российских энергоносителей. Вот, он так пытается изобразить из себя серьезного деятеля Евросоюза. Ему надо показать Россию слабой страной, что мы так волнуемся, а поэтому надо, чтобы российская нефть снабжала Венгрию и Словакию», – сказал Колесник.

    Депутат подчеркнул, что России не стоит волноваться по поводу подобных заявлений. Колесник добавил, что «весь этот Евросоюз можно стереть с лица земли, если вдруг будет угроза Российской Федерации реальная».

    Ранее Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией

    1 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    ЕК выделила Украине 4 млрд евро из замороженных активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти ЕС приняли решение направить Киеву очередной транш для поддержки оборонной отрасли, а половина суммы пойдет на развитие беспилотников.

    Европейская комиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 4 млрд евро, передает ТАСС.

    Как говорится в пресс-релизе ЕК, это уже девятый транш в рамках программы исключительной макрофинансовой поддержки.

    В документе указывается: «Европейская комиссия выделила Украине девятый транш в рамках программы исключительной макрофинансовой помощи на сумму 4 млрд евро». Эта сумма выделена из доходов от замороженных российских активов, уточнили в ведомстве.

    Согласно заявлению ЕК, средства предназначены для поддержки оборонного сектора Украины. Из общего объема помощи 2 млрд евро будут направлены на развитие и закупку беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче на Украину 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    Минфин США приветствовал усилия стран G7 по использованию российских активов для поддержки Украины. Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом. Бельгия согласилась использовать российские активы при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.


    1 октября 2025, 14:23 • Новости дня
    Каллас сообщила о разногласиях в ЕС по кредиту для Украины

    Каллас: Не все страны ЕС одобряют «репарационный кредит» Украине за счет активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет использования замороженных российских активов, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Пока не все страны ЕС поддерживают репарационный кредит», – отметила Каллас накануне неформального саммита ЕС, который пройдет в Копенгагене, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что в случае отказа от этой схемы финансовой поддержки, бремя помощи Украине полностью может лечь на налогоплательщиков Европы.

    Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    1 октября 2025, 14:47 • Новости дня
    Reuters сообщило о сокращении Евросоюзом квот на импорт стали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель планирует ужесточить импортные ограничения на сталь, одновременно предлагая повысить пошлины на продукцию сверх новых лимитов до 50%, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Еврокомиссия намерена резко сократить существующие импортные квоты на сталь почти вдвое и увеличить пошлины на объемы, превышающие эти квоты, до 50%, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Такие меры будут включены в новый пакет защитных решений для защиты европейской металлургии.

    Как отмечает агентство, эти шаги напоминают тарифную политику, уже действующую в США и Канаде. Ожидается, что официальное заявление Еврокомиссии по данному вопросу будет сделано 7 октября.

    В августе Евросоюз и США опубликовали совместное заявление по итогам переговоров, где зафиксировали ключевые параметры будущей сделки о пошлинах. Там речь шла о введении пошлин в размере 15% на все экспортируемые в США товары из ЕС, за исключением ряда позиций, а также об отказе Брюсселя от ответных мер и о крупных обязательствах по закупкам американских энергоресурсов и электронной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о том, что Евросоюз и США ведут переговоры по снижению пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Еврокомиссия представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    1 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии

    Орбан: Для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставка нефти по трубопроводу «Дружба» имеет ключевое значение для Венгрии, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

    Он подчеркнул, что стране не предлагали отказаться от закупок российской нефти, а альтернативных источников топлива нет, передает ТАСС.

    «Во-первых, никто не просил меня сделать это. Венгрия – суверенная страна, мы сами принимаем решения в отношении [поставщиков] энергии. Во-вторых, у нас нет других вариантов», – заявил Орбан после прибытия на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.

    Премьер-министр добавил, что нефтепровод из Хорватии не способен заменить российский маршрут из-за ограниченной пропускной способности и географических особенностей.

    «Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, который не имеет такого значения, как нефтепровод из России, который играет главную роль. У нас нет выхода к морю. Мы не можем поменять свое местоположение», – сказал он.

    Газета Rzeczpospolita писала, что Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти.

    Издание Politico сообщало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    2 октября 2025, 11:24 • Новости дня
    Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих»

    Премьер Бельгии Де Вер призвал «коалицию желающих» стать «коалицией платящих»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил странам Запада сформировать «коалицию платящих» для поддержки Украины вместо нынешней «коалиции желающих».

    По словам Де Вевера, если все страны коалиции примут участие в финансировании, необходимости в экспроприации российских активов не возникнет, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позицию Бельгии против изъятия замороженных российских активов, отметив, что страна не получила от других государств Евросоюза гарантий по разделению финансовых рисков. В случае присвоения активов, замороженных на площадке Euroclear в бельгийской юрисдикции, Бельгия может столкнуться с серьезными финансовыми последствиями. По оценке Де Вевера, речь идет примерно о 200 млрд евро российских суверенных активов.

    Де Вевер заявил: «Коалиция желающих должна превратиться в коалицию платящих». Он объяснил, что именно это избавит страны от необходимости изымать российские средства.

    Ранее Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита на Украину за счет российских средств.

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии провести дополнительное изучение последствий возможного изъятия замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае хищения российских активов Евросоюзом Россия даст жесткий ответ.

    2 октября 2025, 09:51 • Новости дня
    ЕС поручил Еврокомиссии изучить последствия изъятия активов России

    Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии изучить последствия изъятия активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, лидеры стран Европейского союза поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия возможного изъятия замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Встреча, на которой обсуждался этот вопрос, прошла в Копенгагене. В результате, как отмечают европейские чиновники, на следующем саммите в Брюсселе в конце октября эта тема вряд ли будет вынесена на обсуждение.

    По данным FT, 1 октября на встрече лидеры ЕС заявили, что готовы рассматривать общий принцип использования российских активов для предоставления Украине кредита. Однако они считают необходимым провести дополнительный анализ правовых и налоговых последствий такой меры. Чиновники подчеркивают, что данное решение потребует серьезной подготовительной работы, и официальное юридическое предложение вряд ли будет готово к следующей встрече.

    В Европе заблокировано чуть более 200 млрд евро суверенных активов России, большая часть которых находится на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий Euroclear выступает против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может привести к встречным судебным искам России о взыскании европейских или бельгийских активов в других странах.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для выдачи крупного кредита Киеву.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет этих активов.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита Украине за счет российских средств.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом.

    2 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Орбан обвинил Брюссель в намерении начать войну из-за Украины

    Орбан обвинил ЕС в провоенных предложениях и угрозе войны из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о наличии провоенных инициатив на саммите ЕС и отметил угрозу войны из-за поддержки Украины со стороны Брюсселя.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично обвинил Брюссель в желании развязать войну из-за ситуации на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, на саммите ЕС прозвучали провоенные инициативы, включая передачу Украине фондов ЕС, ускорение процесса вступления страны в Евросоюз с помощью юридических обходных путей, а также финансирование поставок вооружения.

    «Все эти предложения ясно показывают, что Брюссель хочет начать войну», – заявил Орбан.

    Он подчеркнул, что Венгрия будет придерживаться своей позиции, однако саммит, по его мнению, доказывает, что ближайшие месяцы будут связаны с угрозой войны.

    Орбан добавил, что для сдерживания эскалации потребуется поддержка всего венгерского общества и политического сообщества.

    Ранее Орбан выступил против вступления Украины в Европейский союз, назвав это угрозой начала войны.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что войны России с Европой быть не должно, но России следует быть начеку.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России.

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Еврочиновники имеют скрытый замысел при воровстве активов России

    Инициатива Брюсселя по изъятию замороженных средств ЦБ РФ под будущие «репарации» от России только на первый взгляд кажется сюрреалистичной. Она является прямым воровством и противоречит базовым юридическим принципам, что признают даже руководители стран ЕС. Но на самом деле перед нами просчитанный ход, преследующий несколько целей и прямо связанный с подготовкой Европы к войне с Россией. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

