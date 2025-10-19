Бойцы ВС России прошли на корточках восемь километров в подземной трубе

Российские военные прошли на корточках в подземной трубе под минным полем

Tекст: Вера Басилая

Участники операции рассказали, что она была проведена бойцами группировки «Восток» в декабре 2023 года под Новомихайловкой в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».

Бойцы рассказали, что действия проходили в условиях строжайшей секретности и стали первыми подобного рода еще до аналогичных эпизодов в Авдеевке и Судже.

Командир инженерной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады, старший лейтенант Николай Токарчук подчеркнул, что «труба имела очень большое тактическое значение». По его словам, никакие видеозаписи, ни как они там находились и как выполняли задачу, никому не отправляли и не освещали это с целью внезапности.

Военные прошли по трубе, проложенной под двухрядным минным полем ВСУ. «Противник вообще этого не ожидал», – отметил заместитель командира инженерного взвода 39-й бригады сержант Сергей Крымов.

По словам Крымова, в трубу был помещен шланг от установки разминирования «Змей Горыныч», наполненный 840 кг взрывчатки. Шланг делили на секции и делали несколько выходов для разных подразделений, чтобы усилить мощность заряда и создать проход для штурмовых групп.

Первый выход из трубы был произведен путем подрыва примерно через километр. После этого штурмовики атаковали и уничтожили вражеский опорный пункт в лесополосе. «Прошли по трубе, захватили лесополосу, выбили противника. А в дальнейшем по данной трубе осуществляли проход наших войск непосредственно к населенному пункту Новая Михайловка», – рассказал Токарчук.

Военнослужащие прошли по воде в подземной трубе около восьми километров, продвигаясь на корточках. Бойцы отмечают, что условия были крайне сложными – невозможно было выпрямиться в полный рост, при этом приходилось нести снаряжение и воду.

Ранее российские военные рассказали, что применили самодельную мототележку для доставки продовольствия и медикаментов по подземной трубе длиной несколько километров в Новомихайловке в ДНР.

