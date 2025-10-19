Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Российские военные прошли на корточках в подземной трубе под минным полем
Российские бойцы провели уникальную операцию под Новомихайловкой, преодолев на корточках минное поле ВСУ по многокилометровой подземной трубе.
Участники операции рассказали, что она была проведена бойцами группировки «Восток» в декабре 2023 года под Новомихайловкой в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».
Бойцы рассказали, что действия проходили в условиях строжайшей секретности и стали первыми подобного рода еще до аналогичных эпизодов в Авдеевке и Судже.
Командир инженерной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады, старший лейтенант Николай Токарчук подчеркнул, что «труба имела очень большое тактическое значение». По его словам, никакие видеозаписи, ни как они там находились и как выполняли задачу, никому не отправляли и не освещали это с целью внезапности.
Военные прошли по трубе, проложенной под двухрядным минным полем ВСУ. «Противник вообще этого не ожидал», – отметил заместитель командира инженерного взвода 39-й бригады сержант Сергей Крымов.
По словам Крымова, в трубу был помещен шланг от установки разминирования «Змей Горыныч», наполненный 840 кг взрывчатки. Шланг делили на секции и делали несколько выходов для разных подразделений, чтобы усилить мощность заряда и создать проход для штурмовых групп.
Первый выход из трубы был произведен путем подрыва примерно через километр. После этого штурмовики атаковали и уничтожили вражеский опорный пункт в лесополосе. «Прошли по трубе, захватили лесополосу, выбили противника. А в дальнейшем по данной трубе осуществляли проход наших войск непосредственно к населенному пункту Новая Михайловка», – рассказал Токарчук.
Военнослужащие прошли по воде в подземной трубе около восьми километров, продвигаясь на корточках. Бойцы отмечают, что условия были крайне сложными – невозможно было выпрямиться в полный рост, при этом приходилось нести снаряжение и воду.
Ранее российские военные рассказали, что применили самодельную мототележку для доставки продовольствия и медикаментов по подземной трубе длиной несколько километров в Новомихайловке в ДНР.
Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.
Российские бойцы перемещались по газовым трубам в Купянске.