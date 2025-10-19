Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Ученые РАН сообщили о возможности слабых магнитных бурь в воскресенье
В воскресенье ожидается умеренно возмущенная геомагнитная обстановка с вероятностью слабых магнитных бурь на фоне снижающейся солнечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Геомагнитная обстановка в ближайшее воскресенье будет умеренно возмущенной, возможны слабые магнитные бури, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В сообщении Лаборатории говорится: «Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка – умеренно возмущенная с возможностью слабых магнитных бурь. Вспышечная активность – сохранится на повышенном уровне со спадающим трендом (без рисков для Земли)».
Ученые отмечают, что накануне на Земле наблюдались магнитные бури уровня G1-G2, что соответствует слабым и средним значениям. При этом вспышечная активность на Солнце оставалась существенно повышенной, но имела тенденцию к снижению и не представляла угрозы для планеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле началась третья за октябрь магнитная буря. Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры на Солнце. Ученые сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца.