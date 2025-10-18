Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.7 комментариев
На Земле началась третья за октябрь магнитная буря
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о начале третьей магнитной бури в октябре.
Специалисты лаборатории отметили: «Ожидание оказалось недолгим... Началась третья магнитная буря октября», передает РИА «Новости».
По данным ученых, полная стабилизация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября. После этого наступит длительный период затишья, который продлится примерно одну неделю.
Ранее в субботу в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили, что поток плазмы от корональной дыры на Солнце достиг Земли, наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра и изменяется космическая погода.
13 октября на Земле зафиксировали начало слабой магнитной бури, уровень которой оценивался как «слабый». Накануне в РАН сообщили, что Земля раньше срока попала под воздействие солнечной активности.