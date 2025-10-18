Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.2 комментария
Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры Солнца
Поток плазмы от корональной дыры на Солнце достиг Земли, наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра и изменяется космическая погода, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«Фиксируются быстрые изменения параметров солнечного ветра, включая рост его скорости. Это свидетельствует о начале воздействия корональной дыры, наблюдающейся сейчас на Солнце, на околоземное пространство», – сообщили в лаборатории, передает ТАСС.
Только за утро было зарегистрировано четыре солнечных вспышки уровня M, однако они уже не способны оказать влияние на Землю. В ближайшие двое суток именно поток из корональной дыры будет определять космическую погоду. По словам экспертов, текущая активность умеренная: ожидается лишь слабая геомагнитная буря, значительных изменений в магнитном поле Земли не прогнозируется.
Напомним, ученые предупреждали о росте корональной дыры на Солнце. Это явление может привести к слабому геомагнитному возмущению на Земле в ближайшие выходные.
В ночь на субботу на Солнце зафиксировали две вспышки.