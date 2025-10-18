Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры Солнца

Tекст: Алексей Дегтярев

«Фиксируются быстрые изменения параметров солнечного ветра, включая рост его скорости. Это свидетельствует о начале воздействия корональной дыры, наблюдающейся сейчас на Солнце, на околоземное пространство», – сообщили в лаборатории, передает ТАСС.

Только за утро было зарегистрировано четыре солнечных вспышки уровня M, однако они уже не способны оказать влияние на Землю. В ближайшие двое суток именно поток из корональной дыры будет определять космическую погоду. По словам экспертов, текущая активность умеренная: ожидается лишь слабая геомагнитная буря, значительных изменений в магнитном поле Земли не прогнозируется.

Напомним, ученые предупреждали о росте корональной дыры на Солнце. Это явление может привести к слабому геомагнитному возмущению на Земле в ближайшие выходные.

В ночь на субботу на Солнце зафиксировали две вспышки.