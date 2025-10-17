Стало известно о росте корональной дыры на Солнце

Ученые ИКИ РАН: Корональная дыра на Солнце заденет Землю в выходные

Tекст: Мария Иванова

Крупная корональная дыра, существующая на Солнце уже четыре месяца, вновь вышла на сторону, обращённую к Земле, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

За последний месяц эта дыра значительно увеличилась в размерах, и в ближайшие сутки ожидается, что поток плазмы от нее впервые заденет нашу планету.

Осенью корональная дыра уже проходила по солнечному диску, но тогда её поток пронёсся выше Земли. Сейчас же расширение дыры вниз увеличивает вероятность воздействия на магнитосферу. Специалисты отметили, что несколько часов назад был зафиксирован ощутимый рост плотности плазмы в околоземном пространстве, а это обычно предшествует приходу основного потока солнечного ветра.

На фоне недавней вспышечной активности Солнца, эта корональная дыра считалась второстепенным объектом, однако активность вспышек пошла на спад, и теперь именно её влияние будет доминировать ближайшие двое суток.

По словам ученых, «для метеочувствительных людей особого повода для беспокойства нет – ожидается лишь слабое возмущение».

Тем не менее, для любителей наблюдать северные сияния ситуация остается интересной: есть шанс, что в выходные подобное явление всё же сможет порадовать наблюдателей. Корональная дыра пока не сравнима по размеру с теми, что наблюдались в течение года, но ее потенциальное влияние на геомагнитную обстановку специалисты продолжают отслеживать.

Ранее в пятницу на Солнце произошли две мощные вспышки класса М.

На этой неделе индекс вспышечной активности достиг красного уровня впервые с начала лета.

Ранее ученые зафиксировали один из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца.