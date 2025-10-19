Тарасенко оформил первый гол в сезоне НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. Российский нападающий отличился в гостевом матче «Миннесоты» с «Филадельфией», который завершился поражением его команды со счетом 1:2 в овертайме.

В этот же игровой день результативными действиями отметились и другие российские хоккеисты. Евгений Малкин из «Питтсбурга» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Сан-Хосе», который завершился победой «Питтсбурга» со счетом 3:0. Максим Шабанов из «Нью-Йорк Айлендерс» сделал первый голевой пас в сезоне и набрал в шести матчах три очка, а его команда победила «Оттаву» со счетом 5:4.

Кирилл Марченко из «Коламбуса» отметился победным голом в игре с «Тампой», забросив пятую шайбу в сезоне, а Дмитрий Воронков сделал голевую передачу в этом эпизоде. Павел Бучневич из «Сент-Луиса» также отличился результативной передачей в матче против «Далласа», который завершился со счетом 3:1.

Владислав Наместников из «Виннипега» забросил шайбу и сделал голевую передачу в игре с «Нэшвиллом», завершившейся победой его команды 4:1. Андрей Кузьменко из «Лос-Анджелеса» забросил шайбу в матче с «Каролиной», проигранном в овертайме 3:4, а «Каролина» остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в сезоне. Иван Барбашев из «Вегаса» отметился шайбой и результативным пасом в победной игре с «Калгари» со счетом 6:1.

