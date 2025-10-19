Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.21 комментарий
Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на четыре района Ростовской области
В четырех районах Ростовской области силы ПВО сбили дроны ВСУ, при падении обломков за пределами нескольких районов загорелся камыш, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах», – сказано в посте.
Слюсарь добавил, что из-за падения обломков загорелся камыш за пределами Кутейниково в Чертковском, огонь был оперативно потушен. Пострадавших нет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области в ночь на субботу отразили атаку беспилотников над пятью районами региона.
Вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.