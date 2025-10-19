Ферстаппен победил в квалификации 19-го этапа Гран-при США «Формулы-1»

Tекст: Ирма Каплан

При этом лидер чемпионата «Формулы-1» австралиец Оскар Пиастри квалифицировался лишь шестым. Пиастри опережает своего товарища по команде Ландо Норриса на 22 очка и Ферстаппена на 55 очков перед воскресной гонкой на «Трасса Америк», но рискует сократить свое преимущество, передает Reuters.

Заявка Ферстаппена на пятый титул подряд, ранее считавшаяся недостижимой, набирает силу после того, как он выиграл субботний спринт с поул-позиции, в то время как оба гонщика McLaren сошли с дистанции.

Шарль Леклер из Ferrari, победитель прошлогоднего этапа в Остине, квалифицировался третьим и делит второй ряд с Джорджем Расселом из Mercedes, победителем предыдущего этапа в Сингапуре.

Ферстаппену понадобился всего один быстрый круг, чтобы завоевать седьмой поул в сезоне. Гонщик не успел на вторую попытку на финальном этапе, но все равно был почти на три десятых секунды быстрее Норриса.

«К сожалению, я не смог сделать свой последний заезд. Было немного сложновато из-за выездов, но, к счастью, это было не так уж и важно», – прокомментировал заезд Ферстаппен.

Норрис, завоевавший поул в прошлом году, сказал, что не мог бы выступить лучше.

«Мы атаковали, и я все равно доволен вторым местом. Могло быть и хуже, но сегодня у нас не было ни малейшего шанса на поул. Я с нетерпением жду хорошей гонки с Максом. У нас уже были хорошие гонки в прошлом, так что с нетерпением жду ее снова», – сказал Норрис.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Ferrari квалифицировался пятым и делит третий ряд с Пиастри, в то время как Кими Антонелли из Mercedes занял седьмое место, а Оливер Бирман из Haas – восьмое. Карлос Сайнс на Williams показал девятое время, а Фернандо Алонсо замкнул десятку лучших на Aston Martin.

Основная гонка стартует в воскресенье в 22:00 мск.

