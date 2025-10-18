Tекст: Ирма Каплан

По данным российских силовых структур, причиной такого положения стали неэффективные реформы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и результативная работа российских дронов, передает ТАСС.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос подверг критике реформы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что провал на фронте объясняется низкой укомплектованностью и неподготовленностью личного состава бригад, а также неспособностью командования принимать решения, напомнили в агентстве.

«Корпусная реформа Сырского не возымела должного эффекта. Фактически корпуса представляют собой не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно. Кроме того, число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем «Рубикон». В среднем ВСУ теряет ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовит около 300», – сообщил источник.

Он добавил, что формальное увеличение численности подразделений БПЛА произошло за счет ликвидации более мелких формирований, что не сказалось на общем количестве специалистов. В результате на Украине возник дисбаланс между числом произведенных дронов и подготовленных операторов БПЛА.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Украинская армия 18 октября атаковала Белгородскую область 149 беспилотниками, из-за чего погиб один и были ранены семеро жителей региона.

При этом в районе Красноармейска спецназ Южного военного округа с помощью ударных и FPV-дронов уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА ВСУ.