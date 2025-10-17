Львова-Белова оценила эффективность системы профилактики социального сиротства

Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.14 комментариев
Львова-Белова заявила о снижении числа сирот в Приморье на 30%
В Приморском крае после внедрения новых проектов по профилактике социального сиротства число детей в учреждениях сократилось почти на 30%, а 320 малышей вернулись в семьи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова посетила Приморский край, где подвела итоги Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. В ходе визита омбудсмен встретилась с губернатором региона Олегом Кожемяко и провела совещание с представителями системы профилактики, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Приморье стало одним из первых регионов, внедривших проекты «Ноль-четыре» и «Вызов», направленные на поддержку семей в кризисе и сокращение числа детей в учреждениях. Львова-Белова отметила положительную динамику: «Я вижу положительную динамику, посещая учреждения, встречаясь с семьями, общаясь со специалистами. Губернатор очень вовлечен в тему. Сегодня обозначила несколько предложений. Например, перепрофилирование детских учреждений – чтобы они не только принимали детей, но и помогали семьям. Все это губернатор поддержал».
По ее словам, в регионе наблюдается плановое снижение почти на 30 % числа детей, проживающих в организациях для сирот. Особое внимание уделяется поддержке семей после возвращения ребенка. Львова-Белова подчеркнула: «Очень важно, чтобы каждая семья могла получить поддержку после возвращения ребенка. Ситуации разные, и каждый родитель должен понимать – помощь рядом».
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что политика возвращения детей в семьи – приоритет для региона. После внедрения рекомендаций инспекции в крае развивается практика межведомственных консилиумов, а детские учреждения перепрофилируются для усиления поддержки семей. Ключевым направлением станет создание алгоритма сопровождения родителей, готовых восстановиться в правах или снять ограничения.
В рамках визита Львова-Белова провела личные приемы семей и посетила центры содействия семейному устройству и социальной реабилитации детей.