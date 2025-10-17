  • Новость часаЕврокомиссия поддержала саммит России и США в Будапеште
    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    МИД заявит в ООН и ОБСЕ об убийстве Украиной военкора Ивана Зуева
    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге
    Арестовано имущество бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» Галицкого
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    4 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    17 октября 2025, 13:32 • Новости дня

    Свыше 16 млн россиян запретили кредиты через «Госуслуги»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Услугой самозапрета на оформление кредитов и займов через «Госуслуги» и МФЦ воспользовались свыше 16 млн россиян, что свидетельствует о растущем интересе к финансовой безопасности, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов – 2025.

    По его словам, более 16 млн россиян уже воспользовались сервисом по самозапрету на оформление кредитов и займов через портал «Госуслуги» и МФЦ, передает ТАСС.

    Григоренко отметил: «На сегодня жизненной ситуацией по самозапрету на кредиты и займы воспользовалось уже более 16 млн человек».

    Кроме того, по словам Григоренко, в рамках защиты от мошенников сервисами «жизненных ситуаций» на том же портале и в МФЦ воспользовались уже свыше 2 млн граждан. Вице-премьер уточнил, что соответствующая цифровая услуга была выделена на портале недавно, однако уже стала востребованной.

    Сервисы позволяют гражданам обезопасить себя от несанкционированного оформления финансовых обязательств и мошенничества. Система действует через платформу «Госуслуги» и в многофункциональных центрах, делая процедуру удобной и доступной для большого числа россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали принуждать россиян снимать самозапрет на кредиты. Вице-премьер Григоренко заявил о подготовке второго пакета мер по борьбе с мошенничеством. Более 13 млн россиян оформили самозапрет на получение кредитов через «Госуслуги».

    16 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости роста тарифов из-за энергодефицита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергокомпаний, возникающие при реализации мероприятий по устранению энергодефицита, не должны включаться в тарифы и перекладываться на потребителей.

    Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.

    «Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

    Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.

    В июле в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.

    Комментарии (16)
    16 октября 2025, 18:15 • Новости дня
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    В Германии начали процедуру конфискации замороженных средств российского банка
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне открыл дело о передаче в госказну ФРГ свыше 720 млн евро, замороженных на счету российского банка.

    Судебное производство во Франкфурте-на-Майне по делу о конфискации более 720 млн евро, замороженных на счету российского банка, началось по запросу Генпрокуратуры ФРГ, передает ТАСС. В инстанции отметили, что банк попал под санкции Евросоюза еще в июне 2022 года, однако его название не раскрывается.

    Сразу после заморозки средств неизвестные ответственные лица банка предприняли попытку вывести более 720 млн евро, однако операция была заблокирована. После этой попытки в Германии было возбуждено дело по подозрению в нарушении запрета на распоряжение замороженными средствами.

    Сейчас рассматривается вопрос о передаче этих средств в государственную казну ФРГ. В сообщении суда подчеркивается, что по делу будет назначено разбирательство по существу, однако дата слушания пока не определена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов западных стран планируют обсудить механизмы конфискации суверенных активов России в ходе осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

    Ранее Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.



    Комментарии (27)
    17 октября 2025, 10:00 • Видео
    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

    Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    Комментарии (34)
    17 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге

    Подполье заявило о поражении базы ВСУ с натовскими самолетами в Кривом Роге

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 17 октября по военному аэропорту на севере Кривого Рога, где базировались натовские самолеты и осуществлялись массовые запуски дронов, был нанесен удар.

    Ночью был нанесен удар по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что под огонь попали железнодорожный вокзал и аэропорт на севере города, где, по данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, находились до пяти самолетов, в том числе и самолеты НАТО.

    Лебедев отметил: «Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города (Кривого Рога), хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских». Он также сообщил, что с этого аэродрома регулярно осуществляется запуск дронов по южным регионам России: Крыму, Краснодарскому краю, югу Ростовской области.

    Кроме аэропорта, как уточнил Лебедев, был поражён крупный логистический железнодорожный узел, где находились ангары и склады с вооружением. По его словам, эти объекты использовались ВСУ для снабжения и переброски техники.

    Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей России, стояли украинские спецслужбы. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сумах в результате удара было уничтожено около сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ, готовых к погрузке на грузовик.

    Подполье сообщало о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом. Подполье также сообщало об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    Комментарии (11)
    17 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину для визита в Венгрию может понадобиться обходить закрытое воздушное пространство недружественных стран, что усложняет организацию перелета, считают эксперты.

    Возможные варианты маршрута российского президента Владимира Путина для перелета в Венгрию обсуждаются экспертами.

    Основная сложность заключается в том, что страна практически окружена недружественными для России государствами, а воздушное пространство Европы фактически остается закрытым, отметил политолог-американист Кирилл Бенедиктов в Telegram-канале Readovka.

    Он заявил, что наиболее вероятным маршрутом может стать путь через Турцию, Средиземноморье, Сербию и далее в Венгрию. По его словам, Балканский коридор – единственный реальный вариант.

    Место встречи в Будапеште политолог объяснил независимой позицией Венгрии и тесными связями премьер-министра Виктора Орбана с Дональдом Трампом. «Орбан – из очень немногих европейских лидеров, кто сохраняет объективную позицию. Он близок к Трампу. Выбор Будапешта – это очень хороший знак для нас и очень плохой знак для Украины», – добавил Бенедиктов.

    Эксперт также предположил, что встреча Владимира Зеленского в Вашингтоне пройдет уже «в новой реальности», а после переговоров в Будапеште украинской стороне придется пересматривать свои планы.

    Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале также отметил, что оба возможных маршрута – либо через Белоруссию, Польшу и Словакию, либо кружным путем через Турцию и Балканы – связаны с определенными рисками для первого лица государства.

    Политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале задался вопросом о том, каким может быть гипотетический маршрут перелета Москва – Будапешт в современных условиях, предложив читателям высказать свои версии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность принять встречу лидеров России и США. Он также отметил, что Будапешт выбран оптимальным вариантом для переговоров благодаря предсказуемой обстановке.

    Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.

    Комментарии (21)
    16 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой модели

    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut

    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию новой модели
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Salut в Федеральную службу по интеллектуальной собственности(Роспатент).

    Заявка поступила в Роспатент 14 октября 2025 года. Об этом стало известно из базы ведомства. Новый бренд планируется зарегистрировать по трем классам международной классификации товаров и услуг – № 9, № 12 и № 35. Это охватывает мультимедийные системы для автомобилей, непосредственно автомобили и запчасти к ним, а также услуги по предоставлению телекоммуникационного доступа третьим лицам, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что новый товарный знак Lada Yarus официально зарегистрирован Роспатентом и будет действовать на территории России до 2035 года.

    Напомним, компания «АвтоВАЗ» представила новый кроссовер Lada Azimut на платформе Vesta на Петербургском международном экономическом форуме.

    На этом же форуме презентовали новую версию Lada Aura для такси с традиционной желтой полосой и черными «шашками» на кузове.

    Комментарии (12)
    16 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, сообщили в МИА «Россия сегодня».

    В сообщении МИА «Россия сегодня» говорится: «Военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника». Состояние Юрия Войткевича оценивается как тяжелое, он получил ранения при том же инциденте, передает ТАСС.

    Ранее в зоне российской специальной военной операции на Украине погиб второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь.

    В апреле военный корреспондент Никита Гольдин, пострадавший в результате украинской атаки в зоне специальной военной операции, скончался от полученных ранений.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 21:42 • Новости дня
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    @ Tom Dillard/Dallas Morning News/MCT/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Архивные материалы по делу об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди, переданные посольством России американской конгрессвумен Анне Паулине Луне, включают около 300 страниц.

    В документах содержатся записи бесед между советскими и американскими представителями, телеграммы, служебные записки МИД и КГБ СССР, а также стенограммы встреч на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    Среди опубликованных материалов есть тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, записка главы МИД Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного, в которой опровергаются слухи американской прессы о возможных связях Ли Харви Освальда с СССР. Также в сборнике представлен перечень документов, в том числе письма представителей американской администрации, анкета Освальда на получение визы в СССР и его обращение о приеме в советское гражданство.

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила в Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что материалы были опубликованы на платформе Substack и доступны для ознакомления. Она отметила: «Эти документы не подвергались изменениям, редактуре или вмешательству и опубликованы в том виде, в котором они мне были переданы». По ее словам, эксперты продолжают работу по подтверждению подлинности бумаг, однако пока они считаются достоверными, пишет ТАСС.

    В документах также содержатся постановление Президиума ЦК КПСС о передаче Госдепартаменту США фотокопий материалов по пребыванию Освальда в СССР, письма Роберта Кеннеди и многочисленные сообщения ТАСС. Особое место в сборнике занимает реакция советской стороны на убийство Кеннеди и начало контактов с новым президентом США Линдоном Джонсоном.

    Как отмечают редакторы Российского исторического общества, впервые на основе оригинальных документов подробно показана активная позиция властей СССР по содействию расследованию убийства Кеннеди и развитию советско-американских отношений в этот сложный период.

    Накануне российский посол в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы о расследовании убийства 35-го президента США Джона Кеннеди для дополнительного изучения.

    Комментарии (3)
    17 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп после саммита на Аляске анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным, на этот раз в Будапеште, при этом Трамп пока не дал согласия на передачу Украине «Томагавков» и не поддержал инициативу Сената по введению новых санкций против России, пишет Bloomberg.

    Американский президент Дональд Трамп объявил о планах провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает Bloomberg.

    Переговоры состоятся после того, как, по мнению агентства, «первая встреча в августе на Аляске не принесла ощутимого прогресса по урегулированию конфликта на Украине».

    Трамп сообщил о решении после двухчасового телефонного разговора с Путиным, заявив, что стремится добиться мира. Однако издание отмечает, что новые переговоры снижают давление на Москву, которое в последние недели усиливалось из-за недовольства Трампа затягиванием окончания войны.

    Беседа с Путиным состоялась накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Президент США в последнее время выражал более теплое отношение к Зеленскому, что контрастирует с его прежней холодной позицией по отношению к украинскому лидеру, отмечает Bloomberg. Украинская сторона надеется, что обострение разногласий между Трампом и Путиным подтолкнет США к усилению давления на Россию.

    Тем не менее Трамп пока не дал согласия на передачу Украине ракет Tomahawk и не поддержал инициативу Сената по введению новых санкций против России. «Tomahawk нужны и самим США», – заявил Трамп журналистам. По поводу санкций он отметил, что их введение «может состояться через неделю или две».

    В Кремле предупредили, что поставки Tomahawk Украине нанесут значительный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, а также подорвут перспективы мирного урегулирования. Эксперты считают, что Путин использует переговоры для затягивания поставок оружия Киеву и отсрочки введения энергетических санкций против России. Место проведения встречи – Будапешт – может вызвать скепсис у европейских союзников, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен тесными связями с Москвой и критикой антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios сообщило, что украинскую делегацию удивил разговор Трампа с Путиным.

    Дональд Трамп заявил о планах обсудить с Владимиром Зеленским итоги беседы с российским лидером. Президент США ранее назвал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным продуктивным.

    Комментарии (12)
    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    Комментарии (10)
    17 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России

    Трамп: Сейчас может быть не подходящее для санкций против России время

    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Введение новых ограничительных мер против России, возможно, не является своевременным шагом на данный момент, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп прокомментировал инициативу американского сенатора Джона Туна, который ранее отметил, что «настало время» рассмотреть законопроект о новых санкциях против России.

    «Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что расскажет о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным Туну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом и сообщил о подготовке мирного саммита между Россией и США.

    Комментарии (4)
    17 октября 2025, 05:30 • Новости дня
    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным

    Axios: Украинская делегация была удивлена объявлением Трампа о встрече с Путиным

    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Объявление президента США Дональда Трампа о планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште стало неожиданностью для прибывшей в США украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, пишет Axios.

    В сообщении Axios отмечается, что Зеленский отправился в Вашингтон в четверг вечером в приподнятом настроении, рассчитывая на поддержку США, в том числе в вопросе возможных поставок крылатых ракет Tomahawk, передает ТАСС.

    Однако, как говорится в статье, «вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» украинская делегация «была удивлена» заявлением Трампа о телефонном разговоре с Путиным и договоренностью о встрече «в Венгрии – самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза».

    По данным портала, во время пребывания в США Зеленский собирается провести переговоры с руководителями ведущих американских оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в четверг вечером. Трамп заявил, что встреча с Путиным состоится в Будапеште. Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме назначены на пятницу.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    Путин описал отказ Запада от обслуживания ТЭК в России фразой «купил билет и не поехал»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, назвал глупостью и сравнил с выражением «купил билет и не поехал» отказ западных компаний от обслуживания российского топливно-энергетического комплекса.

    Комментируя уход западных компаний с российского рынка ТЭК, Путин отметил, что для них Россия была одним из основных рынков сбыта высокотехнологичной продукции, передает ТАСС.

    По его словам, из-за отказа от сотрудничества с Россией европейские компании становятся нерентабельными, они теряют сотрудников и технологии. При этом, подчеркнул президент, российские специалисты наращивают компетенции и становятся технологическими лидерами, поскольку внутренний рынок позволяет производить продукцию с хорошей рентабельностью.

    В результате партнеры по всему миру, которые раньше закупали оборудование в Европе, теперь все чаще обращаются к российским компаниям. «Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал на зло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», – заключил Путин.

    Ранее Путин сообщил о запуске процессов достижения технологического лидерства в ТЭК.

    Он заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций.

    Комментарии (6)
    16 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

    «Дорога к миру лежит через переговоры», – заявил Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, «фантастическая новость о том, что Трамп и Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость о том, что они скоро встретятся в Будапеште», передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что войну невозможно решить на поле боя, и выразил надежду на скорую личную встречу мировых лидеров.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу лидеров России и США.

    Вашингтон подтвердил подготовку переговоров по вопросам международной безопасности.

    В четверг состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Комментарии (8)
    16 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне

    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты

    Парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Греции одобрил законопроект, который позволяет работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день. Таким образом, Греция станет первым членом ЕС, официально узаконившим такую продолжительность рабочего дня в частном секторе.

    Новый трудовой закон был принят на фоне напряженных дебатов и общественных волнений. Профсоюзы утверждают, что он «превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни» и фактически отменяет восьмичасовой рабочий день.

    В свою очередь, министр труда Греции Ники Керамеос заявила, что работодатели смогут устанавливать такой график лишь 37 дней в году и будут обязаны доплачивать сотрудникам 40% от их почасовой зарплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принятию закона предшествовали общенациональные забастовки и массовые митинги в Афинах и других городах. Акции протеста, организованные профсоюзами, парализовали работу общественного транспорта, госучреждений и даже СМИ. Демонстранты требовали отзыва законопроекта, роста зарплат и закрепления трудовых прав, однако власти на уступки не пошли.

    Комментарии (16)
    Российские войска освободили три поселка в зоне СВО
    Зеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
    Politico: ЕС намерен привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    Экс-советнику Трампа Болтону предъявили обвинения в США
    Полковник Рандрианирина стал президентом Мадагаскара на переходный период
    Жители Одессы испугались массовых поисков пророссийских подпольщиков
    Стало известно о заработке Макаревича в России с начала СВО

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

