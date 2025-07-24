Более 13 млн россиян запретили себе кредиты через «Госуслуги»

Tекст: Алексей Дегтярев

С 1 марта более 13,5 млн человек воспользовались функцией на портале «Госуслуги», запрещающей оформление кредитов и займов без личного посещения банка, пишет РАПСИ.

Около 800 тыс. россиян оформили на «Госуслугах» запрет на сделки с недвижимостью без личного участия.

В докладе министра Максуда Шадаева президенту России отмечается, что с 1 апреля пользователи видят в личных кабинетах сведения о всех мобильных номерах, оформленных на их имя – это касается примерно 150 млн сим-карт по России. От 400 тыс. номеров граждане уже отказались. Было выявлено 56 человек, на каждого из которых числится свыше 10 тыс. активных сим-карт – всего 1,2 млн номеров.

Через «Госуслуги» зафиксировано 15 млн оформлений единого пособия на детей и беременных, более 700 тыс. заявок на ежемесячные выплаты из маткапитала для малоимущих семей. Возможность получить остаток маткапитала менее 10 тыс. рублей реализована для 150 тыс. человек. Появился сервис открытия социального счета или вклада.

На портале можно получить онлайн справку об участии в СВО для подтверждения права на льготы. Минцифры тестирует предоставление соцподдержки участникам СВО и их семьям без личного визита. В партнерстве с МЧС оформлено 600 тыс. заявлений на выплаты пострадавшим от ЧС в 24 регионах.

Популярность набирают водительские чаты для уведомлений собственников авто. Их использовали более полумиллиона россиян. Через «Госуслуги» ежемесячно оформляется 20 тыс. ДТП без ГАИ, реализованы онлайн-оплата платных трасс и оформление парковки для инвалидов. Всего на портале зарегистрировано свыше 117 млн граждан – 95% россиян старше 14 лет.

В начале июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в России за четыре месяца более 12 млн человек воспользовались возможностью установить самозапрет на оформление кредитов.