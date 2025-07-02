Володин подвел промежуточные итоги работы закона о самозапрете на кредиты

Tекст: Дарья Григоренко

Володин напомнил в своем Telegram-канале, что с 1 марта вступил в силу федеральный закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на оформление кредитов. По его словам, принятые меры предусмотрели как полный, так и частичный запрет, а также возможность выбора организаций, на которые он распространяется – банки, микрофинансовые организации или оба типа одновременно.

Оформить самозапрет можно через личный кабинет на портале Госуслуги, а до конца лета такая возможность появится в офисах МФЦ по всей стране. Если гражданину со временем потребуется оформить кредит, он сможет снять самозапрет после короткого «периода охлаждения» – это дополнительная защита от мошенничества, отметил Володин.

Володин уточнил, что за четыре месяца более 12 млн человек уже добровольно воспользовались новым инструментом. Он подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют о востребованности закона. Спикер пообещал продолжать борьбу с кибермошенничеством и предложил читателям делиться своими идеями по этому вопросу в комментариях.

24 марта в МВД России начали рассматривать инициативу полного запрета на выдачу кредитов гражданам с возможностью индивидуальной разблокировки ради предотвращения мошенничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.