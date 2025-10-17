Tекст: Вера Басилая

Журнал Spectator сообщил, что Путин сумел переиграть Владимира Зеленского перед его важной встречей с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

По данным издания, Зеленский надеялся убедить американского лидера усилить давление на Россию. Однако авторы считают, что Вашингтон вряд ли согласится на поставки Украине ракет Tomahawk, на которые рассчитывал глава киевского режима.

Зеленский прибыл в США накануне и, по информации СМИ, был встречен лишь главой своего офиса Андреем Ермаком, без официальных представителей США.

Ранее в четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина, который длился два с половиной часа.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовку к встрече Путина и Трампа начнут после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

Bloomberg сообщил, что Трамп изменил позицию по «Томагавкам» после разговора с Путиным. Издание Axios отметило, что украинскую делегацию удивил разговор Трампа с Путиным.

