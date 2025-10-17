  • Новость часаПолитолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    Новая война за Афганистан зависит от решения Китая
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге
    Арестовано имущество бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» Галицкого
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    17 октября 2025, 11:45 • Новости дня

    Spectator: Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сумел переиграть Владимира Зеленского перед его встречей с Дональдом Трампом, сообщает Spectator.

    Журнал Spectator сообщил, что Путин сумел переиграть Владимира Зеленского перед его важной встречей с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Зеленский надеялся убедить американского лидера усилить давление на Россию. Однако авторы считают, что Вашингтон вряд ли согласится на поставки Украине ракет Tomahawk, на которые рассчитывал глава киевского режима.

    Зеленский прибыл в США накануне и, по информации СМИ, был встречен лишь главой своего офиса Андреем Ермаком, без официальных представителей США.

    Ранее в четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина, который длился два с половиной часа.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовку к встрече Путина и Трампа начнут после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Bloomberg сообщил, что Трамп изменил позицию по «Томагавкам» после разговора с Путиным. Издание Axios отметило, что украинскую делегацию удивил разговор Трампа с Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    17 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину для визита в Венгрию может понадобиться обходить закрытое воздушное пространство недружественных стран, что усложняет организацию перелета, считают эксперты.

    Возможные варианты маршрута российского президента Владимира Путина для перелета в Венгрию обсуждаются экспертами.

    Основная сложность заключается в том, что страна практически окружена недружественными для России государствами, а воздушное пространство Европы фактически остается закрытым, отметил политолог-американист Кирилл Бенедиктов в Telegram-канале Readovka.

    Он заявил, что наиболее вероятным маршрутом может стать путь через Турцию, Средиземноморье, Сербию и далее в Венгрию. По его словам, Балканский коридор – единственный реальный вариант.

    Место встречи в Будапеште политолог объяснил независимой позицией Венгрии и тесными связями премьер-министра Виктора Орбана с Дональдом Трампом. «Орбан – из очень немногих европейских лидеров, кто сохраняет объективную позицию. Он близок к Трампу. Выбор Будапешта – это очень хороший знак для нас и очень плохой знак для Украины», – добавил Бенедиктов.

    Эксперт также предположил, что встреча Владимира Зеленского в Вашингтоне пройдет уже «в новой реальности», а после переговоров в Будапеште украинской стороне придется пересматривать свои планы.

    Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале также отметил, что оба возможных маршрута – либо через Белоруссию, Польшу и Словакию, либо кружным путем через Турцию и Балканы – связаны с определенными рисками для первого лица государства.

    Политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале задался вопросом о том, каким может быть гипотетический маршрут перелета Москва – Будапешт в современных условиях, предложив читателям высказать свои версии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность принять встречу лидеров России и США. Он также отметил, что Будапешт выбран оптимальным вариантом для переговоров благодаря предсказуемой обстановке.

    Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.

    17 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге

    Подполье заявило о поражении базы ВСУ с натовскими самолетами в Кривом Роге

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 17 октября по военному аэропорту на севере Кривого Рога, где базировались натовские самолеты и осуществлялись массовые запуски дронов, был нанесен удар.

    Ночью был нанесен удар по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что под огонь попали железнодорожный вокзал и аэропорт на севере города, где, по данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, находились до пяти самолетов, в том числе и самолеты НАТО.

    Лебедев отметил: «Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города (Кривого Рога), хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских». Он также сообщил, что с этого аэродрома регулярно осуществляется запуск дронов по южным регионам России: Крыму, Краснодарскому краю, югу Ростовской области.

    Кроме аэропорта, как уточнил Лебедев, был поражён крупный логистический железнодорожный узел, где находились ангары и склады с вооружением. По его словам, эти объекты использовались ВСУ для снабжения и переброски техники.

    Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей России, стояли украинские спецслужбы. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сумах в результате удара было уничтожено около сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ, готовых к погрузке на грузовик.

    Подполье сообщало о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом. Подполье также сообщало об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    17 октября 2025, 10:00 • Видео
    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

    Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    17 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России

    Трамп: Сейчас может быть не подходящее для санкций против России время

    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Введение новых ограничительных мер против России, возможно, не является своевременным шагом на данный момент, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп прокомментировал инициативу американского сенатора Джона Туна, который ранее отметил, что «настало время» рассмотреть законопроект о новых санкциях против России.

    «Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что расскажет о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным Туну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом и сообщил о подготовке мирного саммита между Россией и США.

    17 октября 2025, 05:30 • Новости дня
    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным

    Axios: Украинская делегация была удивлена объявлением Трампа о встрече с Путиным

    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Объявление президента США Дональда Трампа о планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште стало неожиданностью для прибывшей в США украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, пишет Axios.

    В сообщении Axios отмечается, что Зеленский отправился в Вашингтон в четверг вечером в приподнятом настроении, рассчитывая на поддержку США, в том числе в вопросе возможных поставок крылатых ракет Tomahawk, передает ТАСС.

    Однако, как говорится в статье, «вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» украинская делегация «была удивлена» заявлением Трампа о телефонном разговоре с Путиным и договоренностью о встрече «в Венгрии – самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза».

    По данным портала, во время пребывания в США Зеленский собирается провести переговоры с руководителями ведущих американских оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в четверг вечером. Трамп заявил, что встреча с Путиным состоится в Будапеште. Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме назначены на пятницу.

    17 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп после саммита на Аляске анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным, на этот раз в Будапеште, при этом Трамп пока не дал согласия на передачу Украине «Томагавков» и не поддержал инициативу Сената по введению новых санкций против России, пишет Bloomberg.

    Американский президент Дональд Трамп объявил о планах провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает Bloomberg.

    Переговоры состоятся после того, как, по мнению агентства, «первая встреча в августе на Аляске не принесла ощутимого прогресса по урегулированию конфликта на Украине».

    Трамп сообщил о решении после двухчасового телефонного разговора с Путиным, заявив, что стремится добиться мира. Однако издание отмечает, что новые переговоры снижают давление на Москву, которое в последние недели усиливалось из-за недовольства Трампа затягиванием окончания войны.

    Беседа с Путиным состоялась накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Президент США в последнее время выражал более теплое отношение к Зеленскому, что контрастирует с его прежней холодной позицией по отношению к украинскому лидеру, отмечает Bloomberg. Украинская сторона надеется, что обострение разногласий между Трампом и Путиным подтолкнет США к усилению давления на Россию.

    Тем не менее Трамп пока не дал согласия на передачу Украине ракет Tomahawk и не поддержал инициативу Сената по введению новых санкций против России. «Tomahawk нужны и самим США», – заявил Трамп журналистам. По поводу санкций он отметил, что их введение «может состояться через неделю или две».

    В Кремле предупредили, что поставки Tomahawk Украине нанесут значительный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, а также подорвут перспективы мирного урегулирования. Эксперты считают, что Путин использует переговоры для затягивания поставок оружия Киеву и отсрочки введения энергетических санкций против России. Место проведения встречи – Будапешт – может вызвать скепсис у европейских союзников, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен тесными связями с Москвой и критикой антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios сообщило, что украинскую делегацию удивил разговор Трампа с Путиным.

    Дональд Трамп заявил о планах обсудить с Владимиром Зеленским итоги беседы с российским лидером. Президент США ранее назвал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным продуктивным.

    17 октября 2025, 07:38 • Новости дня
    Жители Одессы испугались массовых поисков подпольщиков новым главой города

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одесситы выразили опасения, что новый глава городской военной администрации Сергей Лысак начнет активно искать пророссийских подпольщиков в городе.

    Жители Одессы обеспокоены назначением Сергея Лысака главой городской военной администрации и опасаются, что он начнет искать пророссийских подпольщиков, передает РИА «Новости». Одна из местных жительниц, пожелавшая остаться неназванной, заявила агентству: «Будет просто террор. Я так думаю, что этот СБУшник днепровский, он нацист, и тут начнут искать коллаборационистов, и начнут качать подполье, а здесь очень, очень сильное подполье в Одессе, это все знают. Они начнут качать, начнут вытаскивать людей».

    Во вторник президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Геннадия Труханова гражданства страны и заявил о скором введении в Одессе военной городской администрации. Главой новой структуры стал Сергей Лысак, ранее возглавлявший Днепропетровскую областную военную администрацию с февраля 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Труханов опроверг слухи о наличии у него российского паспорта. Труханов заявил о возможном лишении его гражданства Украины. Глава города также сообщил о взрывах во время воздушной тревоги.

    17 октября 2025, 05:08 • Новости дня
    Прошунин сообщил о ракетной атаке и работе ПВО в Сочи
    Прошунин сообщил о ракетной атаке и работе ПВО в Сочи
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи задействованы средства противовоздушной обороны для отражения ракетной атаки, сообщил глава города Андрей Прошунин.

    «В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака», – сообщил Прошунин в Telegram.

    Горожанам и гостям города настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и строго соблюдать все меры безопасности. Прошунин особо подчеркнул, что людям, проживающим рядом с береговой линией, следует оставаться «в глухих помещениях без остекления» и не выходить на улицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    17 октября 2025, 01:47 • Новости дня
    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем

    Дмитриев предложил построить «тоннель Путина-Трампа» через Берингов пролив

    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Соединить Россию и США подземным тоннелем через Берингов пролив возможно менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов, заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Представьте, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афроевразию тоннелем Путина-Трампа – 70-мильным мостом, символизирующим единство», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Дмитриев отметил, что благодаря технологиям созданной Илоном Маском компании по разработке и продвижению технологий строительства тоннелей Boring Company стоимость строительства можно снизить до менее чем 8 млрд долларов, тогда как традиционные оценки превышают 65 млрд долларов.

    По его словам, тоннель позволит создать железнодорожное и грузовое сообщение, что откроет новые возможности для совместной разработки ресурсов, создания рабочих мест и экономического роста в обеих странах.

    Дмитриев напомнил, что РФПИ уже участвовал в строительстве первого железнодорожного моста между Россией и Китаем.

    «Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште.

    Дмитриев заявил, что Венгрия выступает голосом разума в Европе и миротворцем. Он также подчеркнул пользу сотрудничества России и США в Арктике.

    16 октября 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США

    Трамп: США самим нужны ракеты Tomahawk

    Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США
    @ Department of Defense/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ракеты Tomahawk требуются самим США, нельзя истощать ресурсы, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, комментируя вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет, заявил: «Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk». Он заверил, что у США таких ракет «много». «Но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский президент уточнил, что этот вопрос он обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Путину во время разговора не понравилась идея передачи Tomahawk: «Я действительно сказал: «Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч Tomahawk?» Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась». Трамп заявил, что Tomahawk являются «невероятно разрушительным оружием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Трамп говорил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово. В четверг состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Трамп заявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

    Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный».

    Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Соединенные Штаты.

    17 октября 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом

    Ушаков: Путин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом

    Путин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом, акцентировав внимание на ключевых моментах, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что встреча с Совбезом прошла сразу после телефонного контакта с главой США. Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности и подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Кремль подтвердил, что российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, который с большой вероятностью пройдет в столице Венгрии.

    Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    17 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Трамп: Встреча с Путиным в Будапеште может состояться в течение двух недель
    Трамп: Встреча с Путиным в Будапеште может состояться в течение двух недель
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель.

    «Я бы сказал, что в течение двух недель или около того, довольно скоро», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отметил, что надеется на скорое урегулирование кризиса на Украине. Он подчеркнул, что к процессу переговоров подключены вице-президент США Джей Ди Вэнс и советник Стив Уиткофф.

    Американский президент также уточнил, что перед его встречей с Путиным состоится разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Они будут встречаться довольно скоро, они установят время и место довольно скоро, может, уже поговорили», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп считает, что российско-американский саммит в Анкоридже (штат Аляска) создал условия для проведения его возможной новой встречи с российским лидером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американского лидера, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что встреча с Путиным пройдет в Будапеште.

    17 октября 2025, 07:38 • Новости дня
    За ночь над Россией сбили 61 украинский беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с четверга на пятницу над страной уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск 16 октября до 7.00 мск 17 октября над Крымом перехватили 32 дрона, над Ростовской областью – 13 дронов, над Черным морем – шесть дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Брянской областью нейтрализовали пять дронов, по два беспилотника уничтожили над территориями Тульской областью и Московским регионом. Над Курской областью ликвидировали один дрон.

    В ночь на пятницу за три часа средства противовоздушной обороны России сбили 23 украинских дрона самолетного типа.

    Днем в четверг средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями.

    17 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    В ООН прокомментировали гибель военкора Зуева в результате атаки дрона ВСУ

    Дюжаррик: Гибель военкора Зуева – пример высокой цены работы журналистов

    Tекст: Антон Антонов

    Гибель военкора Ивана Зуева в результате атаки дрона ВСУ стала примером того, какую высокую цену платят журналисты, освещая конфликты, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    «Эта смерть – еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», – приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Военкор РИА «Новости» Юрий Войткевич получил тяжелое ранение и был прооперирован.

    17 октября 2025, 03:56 • Новости дня
    Киселев: Военкор Иван Зуев пал смертью храбрых

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Иван Зуев, который погиб в Запорожской области в результате атаки дрона ВСУ, был мужественным и талантливым журналистом, он пал смертью храбрых, заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    «Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ», – приводит слова Киселева РИА «Новости».

    Киселев отметил, что Зуев был «мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта».

    Он подчеркнул, что Зуев погиб при исполнении редакционного задания в зоне военного конфликта в результате атаки дрона вооруженных сил Украины.

    Он также добавил, что медиагруппа окажет поддержку семье погибшего журналиста и сохранит память о нем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что гибель военкора Ивана Зуева стала примером высокой цены, которую платят журналисты, освещая конфликты. Кроме того, военкор РИА «Новости» Юрий Войткевич получил ранение в результате удара дрона ВСУ. Журналиста прооперировали.

    Российские войска освободили три поселка в зоне СВО
    Зеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
    Politico: ЕС намерен привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    Экс-советнику Трампа Болтону предъявили обвинения в США
    Полковник Рандрианирина стал президентом Мадагаскара на переходный период
    Жители Одессы испугались массовых поисков пророссийских подпольщиков
    Стало известно о заработке Макаревича в России с начала СВО

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Новая война за Афганистан зависит от решения Китая

    Между Пакистаном и Афганистаном, которым сейчас руководит «Талибан», возобновились бои: стороны не смогли выдержать даже 48 часов перемирия, о котором договорились в среду. Кому нужна эта война и каковы ее перспективы, учитывая, что у Пакистана есть ядерная бомба, а у талибов – американское оружие, включая ракеты и авиацию? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

