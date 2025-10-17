Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...3 комментария
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки достигли почти 250 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 240 человек.
«За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются на правом фланге наступления при поддержке авиации, расчетов БПЛА и артиллерии, несмотря на попытки контратак со стороны украинских войск, которые оказались безуспешными. Российские войска продвинулись в лесопосадках на 100 м и закрепились на занятых позициях.
ВСУ пытались провести контратаку в направлении Алексеевки, но российская разведка вскрыла выдвижение штурмовой группы, что позволило нанести комплексное огневое поражение. В результате атака ВСУ была сорвана, а противник потерял до 50% личного состава группы – оставшиеся бойцы отступили на исходные позиции.
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло – ВСУ не предпринимали активных действий.
На Харьковском направлении штурмовые подразделения «Северян» при поддержке авиации и расчетов ТОС-1А продолжают наступление на левобережье Волчанска, на востоке города и возле Синельниковского леса.
Здесь противник ведет оборонительные бои и оказывает ожесточенное сопротивление, однако российские штурмовики продвинулись вперед, зачистив около 30 зданий и продвинувшись до 500 м. В районе Тихого, восточнее Волчанска, за сутки «Северяне» продвинулись на 200 м.
На участке фронта Меловое-Хатнее российские подразделения овладели двумя лесополосами и продвинулись на 500 м, а ударами авиации, БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А уничтожены позиции ВСУ в районах Двуречанского, Артельного и Среднего Бурлука. На Липцовском участке изменений не произошло, наносились удары по средствам РЭБ и пунктам управления БПЛА ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвигаться на Сумском и Харьковском направлениях.