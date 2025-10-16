Песков пообещал полную помощь Палестине от России

Песков: Россия окажет помощь народу Палестины

Tекст: Валерия Городецкая

Песков отметил, что с самого начала трагических событий Россия прилагала усилия, чтобы внести вклад в оказание гуманитарной поддержки палестинцам, передает ТАСС.

«Россия с самого начала трагических событий прикладывала усилия для того, чтобы внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи», – сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва не участвует в мирных усилиях и не была частью соответствующих сделок, поэтому не обязана вкладываться в восстановление Газы. Он подчеркнул, что у России с палестинцами традиционные и исторические связи, и страна готова оказывать необходимую помощь.

Ранее Песков заявил о поддержке Россией двухгосударственного подхода по Палестине.