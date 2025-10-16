Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика и другие.0 комментариев
Песков пообещал полную помощь Палестине от России
Песков: Россия окажет помощь народу Палестины
Россия окажет всю необходимую помощь народу Палестины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что с самого начала трагических событий Россия прилагала усилия, чтобы внести вклад в оказание гуманитарной поддержки палестинцам, передает ТАСС.
«Россия с самого начала трагических событий прикладывала усилия для того, чтобы внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи», – сказал он.
По словам представителя Кремля, Москва не участвует в мирных усилиях и не была частью соответствующих сделок, поэтому не обязана вкладываться в восстановление Газы. Он подчеркнул, что у России с палестинцами традиционные и исторические связи, и страна готова оказывать необходимую помощь.
Ранее Песков заявил о поддержке Россией двухгосударственного подхода по Палестине.