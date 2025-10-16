Tекст: Ирма Каплан

«В ряде стратегических документов стран [Североатлантического] альянса под «дезинформацией» обозначается «информация, которая соответствует существующим прокремлевским нарративам, целям или деятельности». Одним словом, к ней отнесено все, что не устраивает НАТО и может потенциально создавать препятствия для распространения выгодных Западу нарративов», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, информационное пространство на Западе почти не содержит альтернативных точек зрения, так как попытки критики приводят к стигматизации.

«Здесь введен запрет на ряд российских СМИ, заблокирован доступ ко многим российским информационным ресурсам. Это тоже часть западной реальности, где военную устойчивость государства укрепляют посредством тотальной дезинформации населения», – добавила она.

Жданова подчеркнула, что население Европы сознательно вводят в заблуждение.

«Чтобы не допустить у них критического восприятия курса ЕС и НАТО на милитаризацию континента, роста расходов на военные нужды в ущерб решению социально-экономических проблем», – резюмировала она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сооснователь Telegram Павел Дуров заявил в сентябре о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Мария Захарова прокомментировала действия Парижа по цензурированию Telegram.

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о цензуре ЕС и назвал Брюссель «Советским Союзом Европы».