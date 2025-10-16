Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.19 комментариев
Жданова заявила о зачистке информпространста Запада от альтернативных мнений
Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ о принципах формирования информационного пространства на Западе.
«В ряде стратегических документов стран [Североатлантического] альянса под «дезинформацией» обозначается «информация, которая соответствует существующим прокремлевским нарративам, целям или деятельности». Одним словом, к ней отнесено все, что не устраивает НАТО и может потенциально создавать препятствия для распространения выгодных Западу нарративов», – приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, информационное пространство на Западе почти не содержит альтернативных точек зрения, так как попытки критики приводят к стигматизации.
«Здесь введен запрет на ряд российских СМИ, заблокирован доступ ко многим российским информационным ресурсам. Это тоже часть западной реальности, где военную устойчивость государства укрепляют посредством тотальной дезинформации населения», – добавила она.
Жданова подчеркнула, что население Европы сознательно вводят в заблуждение.
«Чтобы не допустить у них критического восприятия курса ЕС и НАТО на милитаризацию континента, роста расходов на военные нужды в ущерб решению социально-экономических проблем», – резюмировала она.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сооснователь Telegram Павел Дуров заявил в сентябре о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Мария Захарова прокомментировала действия Парижа по цензурированию Telegram.
При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о цензуре ЕС и назвал Брюссель «Советским Союзом Европы».