Захарова прокомментировала попытку Парижа цензурировать Telegram

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение основателя Telegram Павла Дурова о том, что около года назад спецслужбы Франции обратились с просьбой помочь Молдавии цензурировать Telegram-каналы перед президентскими выборами, передает РИА «Новости».

Захарова заявила: «Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям».

Дуров ранее сообщил, что французские спецслужбы обратились к нему с предложением помочь властям Молдавии ограничить доступ к Telegram-каналам, чтобы повлиять на информационную повестку в период выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил, что французские спецслужбы пытались оказать давление на Telegram. Франция потребовала ввести цензуру в отношении молдавских Telegram-каналов перед выборами в Молдавии.