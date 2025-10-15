Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.8 комментариев
Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева
Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.
По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.
Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.