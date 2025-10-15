МИД России опроверг обвинения в причастности к беспилотникам в Европе

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва считает абсурдными обвинения Дании в адрес России по поводу инцидентов с неопознанными беспилотниками, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: «Российская страна категорически отвергает абсурдные и голословные спекуляции о причастности к инцидентам». Она подчеркнула, что российская сторона не получала официальных запросов от Копенгагена по дипломатическим каналам по поводу ситуации с беспилотниками.

Захарова уточнила, что расследование предполагаемых полетов неопознанных беспилотников в датском воздушном пространстве продолжается, однако датские власти не направляли никаких официальных запросов. Также она отметила, что руководство Дании признало отсутствие доказательств причастности России к этим событиям.

Тем не менее, по словам Захаровой, ситуация используется Копенгагеном и подконтрольными СМИ для нагнетания антироссийской истерики. Дипломат назвала это парадоксальным и предположила, что подобные действия призваны отвлечь внимание от внутренних проблем Дании, включая отношение к коренным народам и экономические трудности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны используют инциденты с беспилотниками для ускорения перевооружения Европы, несмотря на отсутствие доказательств враждебных действий со стороны России.

У аэропорта Копенгагена министерство обороны Дании развернуло новый радар после появления беспилотников и закрытия воздушной гавани. Дания и Норвегия начали расследование появления БПЛА над аэропортами Копенгагена и Осло.