  Лента новостей
    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России
    В Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»
    Политолог: Рассуждая о «развале» БРИКС, Трамп все перепутал
    Россия передала Конгрессу США секретные документы об убийстве Кеннеди
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    На границе Афганистана и Пакистана возобновились тяжелые бои
    Китай поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    15 октября 2025, 12:53 • Новости дня

    Сийярто назвал позором реакцию Еврокомиссии на запрос о безопасности «Дружбы»

    Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по безопасности «Дружбы»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за затяжку с ответом на запрос о безопасности нефтепровода «Дружба», назвав ситуацию позором.

    Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели прокомментировал ситуацию с запросом по «Дружбе». Он отметил, что Еврокомиссия предоставила официальный ответ только через семь недель после его обращения по поводу безопасности нефтепровода, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что столь длительное ожидание ответа со стороны Еврокомиссии он расценивает как позорное. Министр обратил внимание журналистов на то, что семь недель для реагирования на подобные вопросы слишком большой срок.

    VIII Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 15 по 17 октября. Дискуссии проходят в ЦВЗ «Манеж» и «Гостином дворе», где представлена выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе».

    Ранее глава МИД Венгрии назвал атаки на трубопровод «Дружба» ударом по суверенитету Венгрии.

    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Сийярто обвинил ЕС в том, что он не выполнил свои обязательства после атаки Киева на «Дружбу».

    14 октября 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»

    Эксперт Кнутов: Презентация новой пусковой установки для «Томагавков» связана с визитом Зеленского

    Эксперты оценили презентацию новой мобильной пусковой установки для «Томагавков»
    @ oshkoshdefense.com

    Tекст: Анастасия Куликова

    Презентация новой мобильной пусковой установки для Tomahawk накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского – едва ли совпадение. Презентация нацелена в том числе на европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты и в перспективе могут поставить их на Украину, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Артамонов.

    «На разработку пусковой установки (ПУ) для ракет требуется продолжительный период времени. Я полагаю, что создание отдельных мобильных платформ для Tomahawk активизировалось, когда в Вашингтоне заговорили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что у США есть универсальная установка Mк-41. Эта система применяется на атомных подводных лодках классов «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», а также на наземном комплексе Aegis Ashore. Что касается новых ПУ, то они представлены американской Oshkosh Defense – компанией-производителем различных грузовиков.

    «Возможно, они взяли Mк-41 и поставили на свой тягач», – допустил собеседник. Впрочем, добавил Кнутов, в таком случае вероятен и конфликт интересов с корпорацией Lockheed Martin, которая тоже производит мобильные платформы для Tomahawk. Как бы то ни было, наибольшую опасность из презентованной линейки предоставляет многоцелевой автономный аппарат (X-MAV), который позволяет разместить четыре ракеты, считает эксперт.

    В этой связи аналитик вспомнил и о наземных комплексах Typhon, с которых возможен запуск Tomahawk: в одну батарею входят четыре мобильные установки, каждая из которых несет по четыре ракеты. «Групповой удар сложнее отразить системе ПВО», – уточнил он. Говоря о других новинках, спикер указал: средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) предназначен для запуска не Tomahawk, а ракет РСЗО типа HIMARS, а легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – это РЭБ.

    «Например, у Taurus есть модификация HPM (High Power Microwave) – эта ракета оснащена специальной боевой частью с СВЧ-излучателем высокой мощности. У Tomahawk такое не встречается. Возможно, поэтому L-MAV создавалась, чтобы защитить позицию батареи от возможных ударов, обеспечить безопасность пунктов управления и самих пусковых установок с ракетами», – предположил Кнутов.

    «Демонстрация новой ПУ адресована в первую очередь Пентагону, который может заинтересоваться приобретением такого типа средства транспортировки и запуска Tomahawk. Во-вторых, презентация нацелена на Киев и европейские страны, которые захотят иметь у себя на вооружении крылатые ракеты», – продолжил собеседник.

    Он не исключает, что новая ПУ окажется на Украине, а поставка будет произведена через третьи страны. «Выгода США в этом случае очевидна: они проверят установку в боевых условиях. Вместе с тем, в последнее время мы видим попытки Дональда Трампа увильнуть от ответственности в вопросе конфликта. Его примитивная хитрость легко раскрывается, и «уши» Вашингтона в случае передачи оружия украинской стороне спрятать не получится», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Александр Артамонов. «Пусковая установка – не пистолет, из которого можно просто выстрелить. Во-первых, когда Tomahawk запускается в воздух, непонятно, несет ли она ядерную боеголовку или нет, что представляет для нас угрозу. Во-вторых, пуск ракеты невозможен без участия американских военнослужащих. Развитие событий по такому сценарию станет новым витком эскалации», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, презентация новой ПУ накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским – вовсе не совпадение. «Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы. На деле он неверно представил себе расклад дел», – заключил Артамонов.

    Ранее американская компания Oshkosh Defense представила мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk. Компания продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок на выставке Ассоциации армии США, которая проходит с 13 по 15 октября.

    Первый вариант – многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Это пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя Tomahawk.

    Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки, оснащена реактивной системой залпового огня MLRS.

    Наконец, легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА. «Армия США четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», – заявил руководитель программ Oshkosh Defense Пэт Уильямс.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, сообщил портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято. Они используются в основном с морских носителей, таких как эсминцы и подводные лодки. Однако Штаты располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждая из этих систем может быть отправлена на Украину. Тем более что Пентагон весьма заинтересован в получении опыта использования наземных платформ.

    14 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    Bloomberg: Замороженные активы России – единственный вариант спасения Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Использование замороженных на Западе российских активов остается единственным способом спасти киевский режим с помощью долгосрочного финансирования, пишет Bloomberg.

    Европейский союз рассматривает использование около 200 млрд евро из замороженных активов российского Центробанка как единственный реальный способ обеспечить устойчивое финансирование Украины, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Источники в ЕС отмечают, что вопрос приобретает особую срочность, поскольку основные финансовые обязательства по военной и экономической поддержке Украины теперь переходят к европейским странам. США ранее заявили о прекращении финансирования поставок вооружения Киеву.

    По данным осведомленных лиц, обсуждение этого шага будет вынесено на встречу лидеров Евросоюза в Брюсселе на следующей неделе. Ожидается, что на саммите может быть достигнуто политическое соглашение относительно дальнейшей судьбы замороженных российских средств.

    Другие потенциальные источники финансирования практически исчерпаны, указало агентство.

    Напомним, Евросоюз отказывается поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств. Бельгийский депозитарий Euroclear призывал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.

    Бельгия соглашалась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    15 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Telegraph узнала о попытках НАТО договориться сбивать истребители России
    Telegraph узнала о попытках НАТО договориться сбивать истребители России
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей, переговоры направлены на выработку единого руководства по поражению самолетов противника.

    Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие ракеты наземного базирования над воздушным пространством союзников, были возможными целями. Вооружение и траектория любого самолета будут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу, сказал источник британской Telegraph, информированный о ходе обсуждений.

    Лидеры НАТО, включая американского президента Дональда Трампа, выступают за то, чтобы сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, но некоторые государства-члены опасаются, что более жесткая позиция может спровоцировать конфликт с ядерной державой.

    «Алексус Гринкевич, американский генерал и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в частном порядке призвал к созданию «единой системы противовоздушной и противоракетной обороны», чтобы упростить реакцию на любые будущие провокации со стороны Москвы», – пишет газета.

    Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО в среду, поскольку Европа якобы сталкивается с растущими угрозами со стороны российских самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно решительнее реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов.

    14 октября 2025, 04:08 • Новости дня
    Посол в Бельгии Гончар предрек ЕС убытки в случае попытки изъять активы России

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная конфискация суверенных активов России приведет к убыткам внутри Евросоюза, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    Гончар заявил, что любые попытки конфисковать или использовать суверенные активы России будут расценены как воровство и незаконный шаг, который противоречит нормам международного права, передает ТАСС.

    «Реакция будет соразмерной. Могу вас заверить, что если еэсовцы все же решатся реализовать этот замысел, их разговоры о солидарности быстро сменятся подсчетом убытков», – заявил Гончар, подчеркнув, что правовая база для ответных мер в России уже создана.

    Посол отметил, что страны, причастные к попыткам изъятия российских активов, понесут ответственность, и спрятаться от последствий не получится. Он добавил, что ранее бельгийские власти считали конфискацию нецелесообразной и предупреждали о рисках для доверия к западным финансовым институтам, но теперь обсуждают возможность изъятия при наличии коллективных гарантий со стороны всех стран ЕС.

    По словам посла, чем сложнее коллективному Западу находить средства для поддержки киевского режима и чем тяжелее ситуация на Украине, тем настойчивее Евросоюз и наиболее русофобские страны-члены стараются убедить сомневающихся, включая Бельгию, согласиться на изъятие российских замороженных активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель отказывается поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств. Бельгийский депозитарий Euroclear призывал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    13 октября 2025, 08:27 • Новости дня
    Эксперт Вольф назвал изоляцию России ошибкой для безопасности Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский экономист Ричард Вольф в эфире YouTube-канала заявил, что попытки европейских стран выстроить систему безопасности без участия России могут обернуться неудачей, подчеркнув значение равноправного сотрудничества.

    Вольф заявил, что невозможно создать эффективную архитектуру безопасности Европы без участия России, передает РИА «Новости».

    По его словам, нынешний уровень враждебности Запада к России выглядит «почти нелепо» и противоречит логике дипломатии. Экономист отметил: «Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет».

    Вольф выразил мнение, что при равноправном сотрудничестве России и стран ЕС конфликт на Украине мог бы завершиться иначе: стороны смогли бы выработать мирное соглашение. Он подчеркнул, что исход нынешней ситуации был предсказуем для всех участников.

    По мнению экономиста, исключать Россию из общеевропейских процессов бессмысленно, если только не считать ее полностью ослабленной в военном и экономическом плане. Вольф добавил, что такая изоляция не приведет ни к чему хорошему и лишь усугубит нестабильность на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада планируют обсудить возможность конфискации российских активов на сессии Международного валютного фонда. Виктор Орбан объявил о начале сбора подписей против военных планов Евросоюза. Европейский парламент назначил дату голосования по вопросу запрета импорта энергоресурсов из России.

    13 октября 2025, 07:03 • Новости дня
    Россиян обязали сдавать биометрию в ряде стран Шенгенской зоны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В октябре российских граждан на границе некоторых стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой системы, сообщили в МИД России.

    В Испании и ряде других государств Шенгенской зоны новой биометрической системы пересечения внешних границ ЕС – EES (Entry/Exit System), указало ведомство, передает ТАСС.

    В соответствии с новыми правилами, индивидуальные данные – фотография и отпечатки пальцев – теперь будут обязательно собираться у всех граждан третьих стран, включая россиян, при въезде и выезде через внешние границы Шенгена.

    Первыми новые процедуры начали действовать в аэропорту Мадрида (Барахас), в дальнейшем планируется поэтапное расширение системы на другие пункты пропуска: воздушные, морские и наземные.

    МИД пояснил, что к 10 апреля 2026 года система EES должна заработать во всех пунктах пересечения границ Шенгенской зоны, а привычные штампы в паспортах будут полностью заменены электронными записями в базе данных.

    В ведомстве порекомендовали учитывать нововведения при планировании поездок и быть готовыми к прохождению дополнительных процедур пограничного контроля.

    Ранее сообщалось, что с 20 января 2026 года несовершеннолетние россияне до 14 лет при поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию должны будут иметь собственный заграничный паспорт.

    До этого суд позволил игнорировать мелкие ошибки в загранпаспортах россиян.

    13 октября 2025, 08:55 • Новости дня
    Reuters: G7 обсудят ужесточение санкций против России в Вашингтоне

    Tекст: Вера Басилая

    Министры финансов G7 соберутся в Вашингтоне для обсуждения возможного ужесточения санкций против России и предоставления помощи Украине, сообщает Reuters.

    Министры финансов стран G7 намерены рассмотреть новые меры давления на Россию, включая усиление санкций и поддержку Украины, передает ТАСС.

    Согласно сообщениям Reuters, встреча состоится на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. По информации источников, британский министр финансов Рейчел Ривс призывает G7 и Евросоюз совместно сокращать энергетические доходы России и ограничивать доступ к зарубежным активам.

    Также ожидается, что министры обсудят инициативу Еврокомиссии о предоставлении Украине «репарационного кредита» на 140 млрд евро за счет российских средств. В Европе заморожено чуть более 200 млрд евро российских суверенных активов, большая часть из которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

    Euroclear неоднократно выступал против экспроприации российских активов, опасаясь возможных ответных действий России против европейских и бельгийских активов за рубежом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в случае воровства замороженных российских резервов общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм только усилится.

    Ранее аудиторы ЕС предупредили, что изъятие прибыли с замороженных российских активов для кредитования Украины может привести к дополнительным расходам для бюджета Евросоюза в случае дефолта по этим займам.

    Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    Бельгийский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.

    15 октября 2025, 01:10 • Новости дня
    Дмитриев высказался о цензуре ЕС и назвал Брюссель «Советским Союзом Европы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на пост сооснователя Telegram Павла Дурова, который высказался о законопроекте Франции Chat Control, предусматривающем возможность автоматическую проверку переписок пользователей в мессенджерах на территории ЕС.

    «Цензура ЕС и посягательства на частную жизнь хуже, чем в худшие времена Советского Союза. Назвать сегодняшний Брюссель «Советским Союзом Европы» было бы в высшей степени лестно для лидеров, склонных к цивилизационному самоуничтожению и уничтожению частной жизни», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Он также сделал репост высказывания Дурова, который сообщил, что ЕС голосовал за закон, который мог бы лишить жителей ЕС приватных переписок, причем «Франция выступила инициатором принятия этого авторитарного закона».

    «Сегодня мы защитили частную жизнь: неожиданная позиция Германии спасла наши права. Но свободы по-прежнему находятся под угрозой», – сообщил Дуров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Дуров также подчеркнул, что мессенджер пока не поддается давлению и не намерен вводить подобную цензуру.

    Мария Захарова прокомментировала действия Парижа по цензурированию Telegram.

    14 октября 2025, 09:01 • Новости дня
    FT сообщила о планах ЕС пересмотреть торговое соглашение с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз обсуждает возможность изменения условий торгового соглашения с США, уделяя особое внимание пункту о его автоматическом прекращении, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Европейский союз планирует рассмотреть вопрос пересмотра условий торгового соглашения с Соединенными Штатами после окончания президентского срока Дональда Трампа, передает ТАСС.

    По информации Financial Times, встреча министров торговли стран ЕС состоится во вторник в Дании с участием еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича. Главной темой обсуждения станет возможное введение оговорки, согласно которой соглашение автоматически прекратит действие после истечения срока, если стороны не достигнут договоренности о его продлении.

    Дипломаты отметили, что Еврокомиссия не исключает обсуждения этого предложения, однако пока не ясно, как к нему отнесется Трамп. Один из источников газеты заявил: «Однако мы пока не знаем, как на это отреагирует Трамп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и США ведут переговоры о снижении пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики.

    Европейская комиссия представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    13 октября 2025, 09:56 • Новости дня
    Чехия, Эстония и Люксембург подключили биометрическую систему EES на границах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 12 октября Чехия, Эстония и Люксембург полностью внедрили цифровую систему контроля въезда EES, чтобы регистрировать биометрические данные въезжающих иностранцев, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

    Эти три страны полностью подготовились к работе новой цифровой биометрической системы пересечения внешних границ Евросоюза EES, сообщили в АТОР, передает ТАСС.

    В АТОР пояснили, что пока только эти государства завершили все необходимые приготовления к запуску EES с 12 октября.

    В остальных странах ЕС внедрение происходит поэтапно, начиная с крупных аэропортов. Испания начала тестирование системы на одном рейсе в мадридском аэропорту Барахас. Италия запустит EES сначала в римских и миланских аэропортах, а Германия – в аэропорту Дюссельдорфа. Сроки полного подключения остальных стран пока не определены.

    Система EES будет собирать и проверять биометрические данные граждан, прибывающих в Шенгенскую зону на краткосрочные визиты. Она охватит все страны Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Кипра, а также Исландию, Норвегию и Швейцарию.

    Ожидается, что к 10 апреля 2026 года EES заработает на всех внешних границах Шенгенской зоны. В течение шести месяцев после этого аналоговые проверки и штампы в паспортах сохранятся. Эксперты предупредили, что на этапе внедрения возможно увеличение времени регистрации, а британским туристам советуют закладывать до четырех часов на прохождение контроля.

    Система принимает как биометрические, так и действительные небиометрические паспорта, однако семь стран, включая Чехию, Данию и Францию, не признают пятилетние паспорта граждан России.

    Ранее МИД предупредил, что ряд стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой биометрической системы пересечения внешних границ ЕС – EES (Entry/Exit System).

    В числе этих стран ведомство указало Испанию.

    15 октября 2025, 09:36 • Новости дня
    Киев пожаловался на «трещины» в санкционном режиме ЕС против России

    Bloomberg: Киев жалуется на «трещины» в санкционном режиме ЕС против России

    Tекст: Вера Басилая

    Киев считает, что санкционный режим Евросоюза против России «дает трещину», поскольку его соблюдение зависит от отдельных стран-членов, заявил уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

    Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пожаловался на ослабление санкций ЕС против России, передает РИА «Новости».

    Власюк заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком.

    Он также призвал Европейский союз усилить экспортный контроль для европейских компаний. Это, по его мнению, поможет обеспечить более эффективное соблюдение санкционных мер.

    Со своей стороны, власти России неоднократно подчеркивали, что государство успешно справляется с санкционным давлением. Запад начал оказывать это давление несколько лет назад и продолжает его усиливать.

    Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 намерены рассмотреть новые меры давления на Россию, связанного с обвинениями в «гибридных действиях».

    Совет Европейского союза продлил действие санкционного режима против России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия стала абсолютным рекордсменом по числу и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.

    15 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию ради противостояния США

    МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию для противостояния давлению США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о необходимости сокращения бюрократических проволочек Евросоюза, чтобы противостоять давлению со стороны США.

    Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Евросоюзу необходимо сократить «бюрократические проволочки» и внутреннее регулирование, включая экологическую сферу, чтобы противостоять давлению со стороны США, передает ТАСС.

    «Это как «Киндер-сюрприз». Он служит нескольким целям. Мы должны пойти по этому пути, чтобы действовать в своих интересах. Но в то же время это отвечает интересам других», – объяснил Расмуссен.

    Он добавил, что европейские инвесторы выбирают США, потому что в ЕС много бюрократических проволочек.

    Кроме Дании, за упрощение внутренних правил Евросоюза выступают Франция и Германия.

    Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил повысить пошлины в отношении Евросоюза, если Брюссель не отменит правила, которые «дискриминируют американские компании».

    Ранее неназванный представитель Еврокомиссии отверг идею отмены экологических правил для компаний США. Он заявил, что такой шаг будет означать пересечение красных линий Брюсселя.

    Ранее Евросоюз планирует рассмотреть вопрос пересмотра условий торгового соглашения с Соединенными Штатами после окончания президентского срока Дональда Трампа.

    Евросоюз рассматривает возможность подачи иска против США во Всемирную торговую организацию из-за планов Вашингтона повысить ввозные пошлины на макароны итальянских производителей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри.

    15 октября 2025, 09:47 • Новости дня
    Сийярто назвал атаки на «Дружбу» ударом по суверенитету Венгрии

    Сийярто: Атаки на «Дружбу» являются посягательством на суверенитет Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Любые нападения на трубопровод «Дружба» фактически представляют собой угрозу национальному суверенитету Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Российской энергетической неделе.

    Выступая на полях Российской энергетической недели, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что «кто бы ни производил атаки на трубопровод «Дружба», фактически производит атаку на наш национальный суверенитет». Он пояснил, что надежное обеспечение энергией – это суверенитет страны, передает РИА «Новости».

    Венгерский министр также отметил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются жизненно важными для его страны. Он заявил, что без этого маршрута физически невозможно обеспечить Венгрию энергоресурсами.

    В рамках форума Петер Сийярто выразил благодарность вице-премьеру России Александру Новаку за приглашение.

    «Спасибо за приглашение. Я очень рад», – сказал Сийярто на русском языке.

    Глава МИД Венгрии акцентировал важность российских энергоресурсов для выживания страны.

    Ранее ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Сийярто обвинил ЕС в невыполнении обязательств после атаки Киева на «Дружбу».

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    15 октября 2025, 11:33 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия надеется, что усилия Трампа помогут принести мир на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Российской энергетической недели (РЭН) заявил, что Дональд Трамп – единственная надежда на мир на Украине, одновременно осудив русофобские настроения европейских политиков.

    Сийярто выразил надежду на успешное установление мира на Украине усилиями президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он заявил: «Я очень надеюсь, что мир вернется в центральную часть Европы». Он добавил, что Будапешт верит в Трампа как единственную надежду для установления мира.

    Венгрия была преисполнена надежды после саммита на Аляске и до сих пор рассчитывает на успех усилий Трампа по миру в регионе.

    Также глава венгерского МИД назвал неприемлемым рассмотрение вопросов энергопоставок из России как идеологического или политического. Он подчеркнул, что многие европейские политики потеряли связь с реальностью.

    Министр отметил, что среди европейских политиков очень сильны русофобские настроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия намерена продолжать энергетическое сотрудничество с Россией. Власти страны также ответили на призыв Дональда Трампа отказаться от российской нефти. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о попытках Европейского союза запретить ему встречи с Россией и Белоруссией.

    15 октября 2025, 12:01 • Новости дня
    Сийярто заявил об отсутствии обсуждений покупки Венгрией доли в NIS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В настоящее время Венгрия не рассматривает возможность покупки доли в российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто..

    Сийярто заявил, что обсуждение возможности приобретения Венгрией доли в российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» не ведется, передает РИА Новости.

    Он подчеркнул: «Это зависело бы от собственников компании. Мне неизвестно о каких-либо переговорах насчет структуры владения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о достижении договоренности с Россией по совместной защите компании NIS от санкций США. Сербская компания NIS не получила от США уведомления об отсрочке введения ограничений. Сербия и Венгрия решили ускорить строительство нового нефтепровода в ответ на давление со стороны США.

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

