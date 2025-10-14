Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.2 комментария
Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в Москву с официальным визитом 15 октября и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
Как сообщили в пресс-службе аш-Шараа, он намерен обсудить реструктуризацию двусторонних отношений и договориться о политическом и экономическом сотрудничестве, передает агентство SANA.
«Президент аль-Шара планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и изучить пути развития сотрудничества в интересах обеих стран», – сказано в сообщении.
Президент Шараа также планирует встретиться с сирийской общиной в России.
В феврале 2024 года Ахмед аш-Шара провел переговоры с российским президентом Путиным, который поддержал территориальную целостность, суверенитет и стабильность Сирии. Он также выразил готовность России пересмотреть соглашения, заключенные с прежним режимом и высказался о необходимости снятия санкций с Сирии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом.
В октябре делегация Минобороны Сирии во главе с начальником Генштаба Али ан-Анаасаном прибыла в Москву для переговоров по укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.
Лавров отметил, что Сирийское руководство, судя по всему, заинтересовано в сохранении присутствия России в Сирии.