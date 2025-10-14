Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества стран

Аш-Шараа при встрече с Путиным намерен обсудить перспективы сотрудничества

Tекст: Ирма Каплан

Как сообщили в пресс-службе аш-Шараа, он намерен обсудить реструктуризацию двусторонних отношений и договориться о политическом и экономическом сотрудничестве, передает агентство SANA.

«Президент аль-Шара планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить региональные и международные события, представляющие взаимный интерес, и изучить пути развития сотрудничества в интересах обеих стран», – сказано в сообщении.

Президент Шараа также планирует встретиться с сирийской общиной в России.

В феврале 2024 года Ахмед аш-Шара провел переговоры с российским президентом Путиным, который поддержал территориальную целостность, суверенитет и стабильность Сирии. Он также выразил готовность России пересмотреть соглашения, заключенные с прежним режимом и высказался о необходимости снятия санкций с Сирии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле глава Минобороны Сирии Мурхаф Абу Касра посетил Россию с официальным визитом.

В октябре делегация Минобороны Сирии во главе с начальником Генштаба Али ан-Анаасаном прибыла в Москву для переговоров по укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

Лавров отметил, что Сирийское руководство, судя по всему, заинтересовано в сохранении присутствия России в Сирии.