Пензенские ученые создали приложение для навигации слабовидящих людей

Пензенский университет разработал мобильное приложение со звуковым навигатором для слабовидящих

Tекст: Денис Тельманов

Ученые Пензенского государственного университета разработали мобильное приложение для слабовидящих, сообщают РИА «Новости».

Основной функцией программы стала система звукового зрения: камера смартфона анализирует окружающую среду, формирует 3D-модель и преобразует ее в звуковые сигналы. Звуки разного тона информируют пользователя о расстоянии до объектов, их цвете и наличии препятствий.

Как пояснила руководитель исследования Ирина Бурукина, «объекты, расположенные ближе, озвучиваются высоким тоном, удаленные – низким. Это помогает слабовидящим ориентироваться без визуального контакта».

В приложении используются специальные методики обработки видеоданных, выделяющие ключевые особенности пространства, что способствует более безопасному передвижению. Для работы достаточно запустить программу, навести камеру на объект и через несколько секунд получить звуковое описание через наушники или динамик.

Пилотное тестирование подтвердило удобство использования и точность приложения. Программа уже зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения. В будущем планируется интеграция нейросетей для повышения точности обработки данных.

