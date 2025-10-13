Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Премьер Молдавии Речан отказался возглавить новое правительство
Действующий глава молдавского кабинета министров Дорин Речан заявил о завершении своей работы в правительстве, решив уйти из политики.
Действующий премьер-министр Молдавии Дорин Речан отказался возглавить новое правительство, которое будет сформировано проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС), передает ТАСС. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции Речана и председателя ПДС Игоря Гросу.
«Сразу после утверждения нового правительства я также откажусь от депутатского мандата и вернусь к своей профессиональной деятельности, которую временно оставил несколько лет назад», – добавил Речан.
Лидер ПДС Игорь Гросу уточнил, что кандидатуру нового премьер-министра предложит президент Майя Санду после консультаций с парламентскими фракциями.
ПДС по итогам выборов получает большинство и может самостоятельно сформировать правительство, а министры, показавшие хорошие результаты, вероятно, сохранят свои должности, однако последнее слово останется за новым премьером.
Конституционный суд Молдавии утвердит итоги выборов 16 октября, после чего президент Майя Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента.
По данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 мандата, Патриотический блок во главе с Партией социалистов – 26 мандатов, блок «Альтернатива» – 8, «Наша партия» и «Демократия дома» – по 6 мест.
Ранее власти Молдавии назвали Россию главной угрозой в новой военной стратегии.
Кремль отметил отчаянные попытки молдавского руководства удержать власть.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что парламентские выборы в Молдавии были жульническими.
Эксперты прогнозируют длительный политический кризис в стране после выборов.