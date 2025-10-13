Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Французского велосипедиста отдали под суд за пересечение границы России
Дело гражданина Франции Софана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении границы в Приморском крае, направили в суд, сообщила его адвокат Алла Кушнир.
Сехили вручили прокурорский обвинительный акт, материалы дела поступили в суд для рассмотрения, сказала Кушнир РИА «Новости».
Француз был задержан в Приморье в начале сентября по подозрению в нарушении границы России и сейчас находится под стражей, срок ареста продлен до третьего ноября. Защита предпринимала попытки обжаловать арест, но они оказались безуспешными.
Сехили планировал установить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, стартовав первого июля от мыса Рока у Лиссабона с целью за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров через 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай. Финиш планировался во Владивостоке.
В краевой общественной наблюдательной комиссии сообщили, что условия в изоляторе Уссурийска в целом устраивают француза, однако его беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда. Также Сехили навещала почетный консул Франции.
Напомним, суд продлил арест французскому велосипедисту Софиану Сехили до ноября. Адвокат Алла Кушнир сообщала о планах обжаловать это решение.
Сам французский путешественник уже научился говорить по-русски слово «спасибо».