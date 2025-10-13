Китай объявил о портовых сборах с судов США

Китай ввел портовые сборы для судов США

Tекст: Вера Басилая

Введение специальных портовых сборов для судов под флагом США направлено на обеспечение справедливой конкуренции на мировых рынках и защиту интересов китайских отраслей, как заявил официальный представитель Главного таможенного управления КНР Люй Далян, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти меры являются ответом на аналогичные действия американских властей, которые, по мнению Пекина, представляют собой проявление протекционизма и дискриминационной политики. Люй Далян выразил надежду на то, что США пересмотрят свою позицию и вернутся к диалогу.

Сборы начнут применяться с 14 октября и составят 400 юаней за нетто-регистровую тонну, что примерно соответствует 56 долларам. В дальнейшем сумма сбора будет увеличиваться: с апреля 2026 года – 640 юаней (90 долларов), с апреля 2027 года – 880 юаней (123 доллара), с апреля 2028 года – 1 120 юаней (157 долларов). Нововведение затронет не только американские суда, но и суда, построенные в США или находящиеся в собственности компаний с долей американского капитала от 25%.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что обе стороны заинтересованы в стабильности и взаимопомощи.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в ближайшие недели станет ясно, готов ли Пекин к эскалации торговой войны или выберет диалог.

Китай заявил, что угрозы США высокими тарифами не помогут наладить отношения, а его позиция по торговой войне остается неизменной.