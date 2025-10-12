Казанская «Стрела — Ак Барс» впервые завоевала золото чемпионата России по регби

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», финальная встреча между «Стрелой» и «Динамо» прошла в Казани и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом. Итоговый счет составил 32:30 в пользу казанской команды.

В составе «Стрелы» попытки занесли Омари Гриняев на второй минуте, Герман Давыдов на восемнадцатой, Деон Карстенс на шестьдесят второй и Йоханнес Тромп на семьдесят второй минуте матча. За московское «Динамо» отличился Кортни Виннаар, занесший попытку на сорок четвертой минуте.

Перед стартом встречи символический удар по мячу совершил Эмиль Гарипов, обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного клуба «Ак Барс». Для «Стрелы» это первое в истории чемпионство России, ранее наивысшим достижением было серебро прошлого сезона.

Теперь казанская команда стала пятой в истории, кому покорилось золото национального чемпионата, наряду с «Енисей-СТМ», «Красным Яром», «ВВА-Подмосковье» и «Локомотив-Пенза». Московское «Динамо» впервые завоевало медали первенства, заняв второе место.