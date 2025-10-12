Нобелевский комитет объяснил утечку информации о лауреате премии мира шпионажем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Норвежский Нобелевский комитет связал утечку информации о лауреате Нобелевской премии мира с деятельностью шпионов, передает ТАСС. Секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен рассказал газете VG: «Для Нобелевского института шпионаж, по сути, не новость – мы постоянно с ним сталкиваемся. Именно поэтому мы очень серьезно относимся к безопасности <…> но, возможно, в данном случае кому-то удалось украсть информацию».

Повышенное внимание к теме возникло после публикации Financial Times. По данным издания, на прогнозном рынке Polymarket коэффициент на победу Марии Корины Мачадо за день до объявления результатов составлял лишь 3,7%, однако буквально за несколько минут он вырос до 31,5%.

Financial Times также отмечала, что ни аналитики, ни ведущие медиа не считали Мачадо фаворитом до момента официального оглашения победителя. Такие резкие изменения на рынке вызвали подозрения, что информация о решении комитета могла попасть к инсайдерам заранее.

