Посол России в Норвегии Корчунов заявил о дискредитации Нобелевской премии мира

Tекст: Вера Басилая

Решение Норвежского нобелевского комитета о присуждении премии мира оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо является очередным вмешательством во внутренние дела страны, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов, передает РИА «Новости».

«Более того, решение Норвежского нобелевского комитета может способствовать эскалации и без того весьма напряженной обстановки в Карибском бассейне», – подчеркнул дипломат.

По словам Корчунова, вручение Нобелевской премии мира Мачадо стало результатом деформации и подмены критериев, изложенных в завещании Альфреда Нобеля. Он отметил, что в последнее время лауреатами премии часто становятся представители «борцов за демократию» из незападных стран, что, по мнению посла, является целенаправленным изменением традиционных принципов награды.

Дипломат выразил мнение, что госпожа Мачадо не внесла никакого вклада в укрепление дружбы между народами, сокращение армий или проведение мирных конгрессов, как это было задумано основателем премии. Корчунов считает, что предвзятый выбор комитета содействует дальнейшей дискредитации премии мира, превращая ее в инструмент для продвижения западных нарративов и критики неугодных стран.

Посол также отметил, что члены норвежского Нобелевского комитета назначаются парламентом страны, являющейся членом НАТО, что, по его мнению, ставит под сомнение самостоятельность и неангажированность органа. Он добавил, что Норвегия занимает лидирующие позиции по оборонным расходам и военной поддержке Киева, а блоковая политика Осло не соответствует духу завещания Нобеля и лишает норвежскую сторону морального права определять, кто достоин международного признания за вклад в укрепление мира.

Ранее Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за ее работу по продвижению демократических прав.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заслужил эту награду, потому что завершил семь войн менее чем за год своего правления.