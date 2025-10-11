  • Новость часаМакрон назначил Лекорню премьер-министром Франции
    СНГ начало разрастаться по линии ШОС
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    Депутат: Ограничение числа кошек и собак в квартире противоречит Конституции
    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение конфликтов
    Дмитриев подтвердил помощь Мелании Трамп в возвращении российской девочки с Украины
    Зеленский объяснил провал ПВО Украины плохой погодой
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    11 октября 2025, 00:10 • Новости дня

    Bloomberg узнало о звонке Трампа лауреату Нобелевской премии мира Мачадо

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп позвонил лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, чтобы поздравить ее с присуждением Нобелевской премии мира.

    По словам людей, знакомых с вопросом, Трамп позвонил лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, чтобы поздравить ее с присуждением Нобелевской премии мира, несмотря на то, что представитель Белого дома назвал лишение премии президента США политически мотивированным, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    По словам одного из собеседников, первое общение между Трампом и Мачадо  прошло успешно и было насыщенным. В социальных сетях Мачадо посвятила свою  награду президенту США и народу Венесуэлы, высоко оценив «решительную поддержку» Трампа.

    «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира», – заявил Стивен Чунг, директор по коммуникациям Белого дома, в посте соцсети X, оценивая факт получения премии не Трампом.

    В своем посте в сети Х Мачадо написала, что ее страна на пороге победы.

    «Сегодня, как никогда, мы рассчитываем на президента Трампа, народ США, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии», – написала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нобелевскую премию мира 10 октября присудили  оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего президентства.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу.

    10 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Трамп: Встреча с Си Цзиньпином больше не имеет смысла
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на саммите АТЭС, скорее всего, не состоится.

    В публикации на платформе Truth Social Трамп заявил: «Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», передает РИА «Новости».

    1 октября Трамп сообщил о предстоящей через четыре недели встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, на которой «соя станет главной темой обсуждения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 сентября лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Трамп заявил, что обсуждение было очень продуктивным и включало такие темы, как торговые отношения между двумя странами и урегулирование ситуации на Украине.

    10 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года

    Нобелевскую премию мира за 2025 год получила политик из Венесуэлы Корина Мачадо

    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года
    Tекст: Вера Басилая

    В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира, им стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы», сообщил норвежский Нобелевский комитет.

    Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год названа политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы» и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», передает ТАСС.

    Решение принял комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии, а список номинантов традиционно держится в секрете 50 лет. Ранее СМИ уже сообщили о кандидатах, среди которых был президент США Дональд Трамп, шведская эко-активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения и глава ООН Антониу Гутерриш.

    Бывший руководитель Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль предположил, что премию могут получить Центры экстренного реагирования Судана (Sudan’s Emergency Response Rooms). Среди возможных лауреатов также назывались Международный уголовный суд, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Центр Картера. Новая глава института Нина Грэгер обратила внимание на Комитет защиты журналистов.

    По данным Polymarket, шансы Дональда Трампа на получение премии составляли 3%, а у гуманитарной организации «Врачи без границ» и главы ООН – по 1%. Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что заслуживает награды, заявляя, что прекратил многие войны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва поддержала бы вручение премии Трампу, если бы ее мнение учитывалось.

    Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок на Украину ракет Tomahawk.

    Вероятность вручения Дональду Трампу Нобелевской премии мира повысилась до 25% на фоне договоренности Израиля и ХАМАС о первой фазе плана по Газе.

    Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, потому что завершил семь войн менее чем за год своего правления.

    10 октября 2025, 18:55 • Видео
    «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

    Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    10 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний глава США Дональд Трамп прилагает реальные усилия для разрешения затяжных международных конфликтов. По словам российского лидера, американский президент «искренне стремится» к мирному урегулированию, в том числе к прекращению конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Telegram-канал Кремля.

    «Достоин или недостоин действующий gрезидент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.

    В Осло объявили, что лауреатом Нобелевской премии мира стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отметил, что Нобелевский комитет продемонстрировал приоритет политики над миром.

    10 октября 2025, 00:59 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной передислокации войск США в Европе
    Трамп заявил о возможной передислокации войск США в Европе
    Tекст: Антон Антонов

    Численность американских войск в Европе останется прежней, однако их размещение может быть изменено, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили о том, собираются ли США снизить численность войск в Европе. «Нет, но мы можем их несколько передислоцировать», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что в настоящее время в Европе находится значительное количество американских военных. Он добавил: «Мы можем немного переместить их».

    Военный министр США Пит Хегсет уточнил, что требование к европейским союзникам по НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году не означает отказ Америки от поддержки НАТО. По его словам, США могут рассмотреть варианты размещения войск, исходя из интересов страны и союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Трамп заявил о возможности сокращения американских войск в Европе. В июле европейские члены НАТО начали готовиться к возможному сокращению американского военного контингента в Европе.

    10 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Ушаков заявил о поддержке Россией Нобелевской премии для Трампа

    Ушаков: Россия поддерживает вручение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержала бы кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии, что ее мнение было бы учтено, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Россия, по словам помощника президента Юрия Ушакова, поддержала бы решение о вручении Нобелевской премии мира Дональду Трампу, если бы ее мнение учитывалось, передает ТАСС.

    Ушаков также назвал глупостью заявление Владимира Зеленского о гипотетической поддержке Украиной кандидатуры Трампа в обмен на поставку ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что слова Зеленского вызывают удивление. «То есть премия мира за предоставление оружия», – заявил Ушаков.

    Владимир Зеленский заявил, что выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок на Украину ракет Tomahawk.

    Вероятность вручения Дональду Трампу Нобелевской премии мира повысилась до 25% на фоне договоренности Израиля и ХАМАС о первой фазе плана по Газе.

    Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за один год своего правления.

    9 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп высказал сомнение в необходимости присутствия Испании в НАТО из-за низких военных трат со стороны Мадрида.

    Трамп отметил, что у испанских властей нет причин не увеличивать военные ассигнования, однако они этого не делают. «Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО согласовали увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II, заявив, что рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность.

    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    9 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства

    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем

    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства
    Tекст: Анастасия Куликова

    Отвод Израилем войск из сектора Газа растянется на долгие месяцы. Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Ему важно создать впечатление, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал достигнутое Израилем и ХАМАС соглашение о первом этапе урегулирования.

    «После заключения соглашения между Израилем и ХАМАС сроки возвращения заложников – технический вопрос, но болезненный. Дело в том, что тела погибших разбросаны по всему сектору Газа. Некоторые не будут переданы еврейскому государству просто потому, что их не могут найти», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его прогнозам, отвод армии Израиля из анклава растянется на долгие месяцы. «Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Его цель – сформировать общественное мнение внутри страны таким образом, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства», – пояснил собеседник.

    Пока же, по его словам, для неосионистов премьер – предатель. «Нетаньяху буквально борется за свое политическое выживание. Чем больше времени займет реализация первого этапа соглашения с ХАМАС, тем более мягким будет падение политика», – рассуждает эксперт. Что касается прекращения огня в секторе Газа, то военная операция ЦАХАЛ уже прекращена, продолжил Ципис.

    «Артиллерия и танки «молчат». Всем подразделениям отдан приказ оставаться на местах и не совершать никаких рейдов. Несколько самолетов лишь летают над анклавом и наносят точечные удары, но только для того, чтобы создать в информационном пространстве видимость продолжения боевых действий. Затем эту «картинку» Израиль использует в ходе переговоров: прекращение огня подается еврейским государством как уступка», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, реализация плана Трампа в конечном счете приведет к созданию Палестинского государства, и представители ХАМАС станут костяком будущих силовых структур Палестины. Собеседник также напомнил, что в рамках нынешнего соглашения Израиль отпустит палестинских заключенных из тюрем.

    «Они выйдут героями и победителями. ХАМАС останется в Газе, потому что это уже не группировка, а идеология борьбы за самопровозглашение и независимость палестинского народа», – считает эксперт. В выигрыше в складывающей ситуации и Дональд Трамп. «Его визит на Ближний Восток, о котором уже пишут в СМИ, станет победоносным парадом», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Ожидается, что стороны подпишут сделку 9 октября. После этого вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта предусматривает освобождение заложников в течение 72 часов после подписания сделки. По данным израильской стороны, на конец сентября сторонники ХАМАС продолжали удерживать 20 живых узников. Еврейское государство должно освободить почти две тыс. палестинских заключенных.

    Израиль выведет часть войск из сектора Газа в течение суток после подписания соглашения. Как отмечает портал Ynet, ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории анклава. Группировка ХАМАС поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Тель-Авив полностью выполнить условия соглашения.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал соглашение «великим днем для Израиля». Американский лидер в свою очередь сообщил, что может поехать на Ближний Восток 11 и 12 октября. Позже он уточнил, что отправится в Египет, а также не исключил посещения Газы.

    Напомним, в конце сентября Белый дом обнародовал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный проход в третьи страны.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в плане.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложение президента США – это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров. По его словам, Москва считает план позитивным шагом, так как главная цель палестинского урегулирования заключается в «скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось», передает ТАСС.

    9 октября 2025, 19:51 • Новости дня
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

    Newsweek: Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вероятность вручения Дональду Трампу Нобелевской премии мира повысилась до 25% на фоне договоренности Израиля и ХАМАС о первой фазе плана по Газе, сообщает Newsweek со ссылкой на букмекера Star Sports.

    Букмекерская компания Star Sports повысила шансы президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира до 25%, передает Newsweek. Причиной роста вероятности стало согласие Израиля и движения ХАМАС на первую стадию плана Вашингтона по урегулированию в секторе Газа, сообщает «Интерфакс».

    В октябре, до того как стороны конфликта выразили готовность к переговорам, шансы Трампа оценивались в 16,7%. Теперь он занимает второе место среди фаворитов на получение премии.

    Первое место занимает суданская гуманитарная инициатива Emergency Response Room с вероятностью 33,3%. На третьей позиции находится организация «Врачи без границ». Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего правления. Многие сомневаются, что Трамп действительно завершил хотя бы одну войну.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Нобелевскую премию мира нельзя вручать Трампу до урегулирования ситуации в секторе Газа.

    9 октября 2025, 05:29 • Новости дня
    Генпрокурор США пообещала уничтожить движение «Антифа»

    Генпрокурор США Бонди пообещала Трампу полностью уничтожить движение «Антифа»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти собираются полностью ликвидировать движение «Антифа», сообщила генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди.

    «Президент Трамп, мы будем действовать с «Антифа» так же, как мы поступили с картелями – уничтожить всю организацию сверху донизу», – приводит слова Бонди РИА «Новости».

    Бонди заявила, что члены организации больше не смогут безнаказанно заниматься насилием, поскольку американское общество не готово дальше терпеть подобные действия.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация намерена принять меры против лиц, финансирующих «Антифа». Он заявил: «Это люди, о которых бы вы никогда этого не подумали». «Возможно, это кто-то из тех, кого я знаю. Некоторые из тех, с кем я обедаю. Если это так, у них большие проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп заявил, что его администрация включит «Антифа» в перечень международных террористических организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в сентябре подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией». Эксперты отмечали, что «Антифа» является слабо организованным идеологическим движением без четкой структуры руководства или иерархии.

    9 октября 2025, 02:59 • Новости дня
    Times of Israel: Израильских заложников в секторе Газа освободят в субботу

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, состоится в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей, сообщили Times of Israel и CNN.

    «ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Times of Israel.

    По данным CNN, заложников освободят в субботу или воскресенье. Axios сообщает, что освобождение ожидается «через 72 часа после того, как израильский кабмин одобрит соглашение» по Газе, «к понедельнику».

    ХАМАС заявило, что соглашение с Израилем предусматривает прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, поступление гуманитарной помощи и обмен заложников на палестинских заключенных, передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о намерении созвать заседание правительства для утверждения договоренностей о первом этапе прекращения огня. «Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников», – подчеркнул он.

    Нетаньяху поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля, сотрудников служб безопасности и отдельно отметил вклад президента США Дональда Трампа, предложившего план по урегулированию в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о подписании Израилем и ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    10 октября 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение конфликтов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

    В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Спасибо вам, президент Путин!», сопроводив пост фрагментом речи российского лидера, передает ТАСС.

    В опубликованном видеофрагменте Путин заявил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы». Российский президент подчеркнул, что действия американского лидера направлены на поиск решения затяжных конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    8 октября 2025, 16:55 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске

    Лукьянов: Влияние Европы на Трампа «откатывает» итоги саммита на Аляске

    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа научилась влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Поэтому Брюссель и Киев с помощью генсека НАТО Марка Рютте и президента Финляндии Александра Стубба способствовали исчерпанию импульса саммита Россия-США на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в МИД России заявили о деструктивной роли европейцев в украинском урегулировании.

    «Слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова об исчерпании импульса саммита Россия-США на Аляске – это своего рода констатация факта: предложения, которые спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф привозил в Москву и которые затем обсуждались в Анкоридже, не получили развития», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «После встречи на Аляске у России, США и ряда других стран были большие ожидания на полноценный запуск трека украинского регулирования. Сейчас Москва подтвердила, что эти надежды не оправдались. Прежние инициативы не сработали, а новые не появляются», – детализировал собеседник.

    При этом аналитик обратил внимание на отсутствие резкости в формулировках Рябкова и призвал не считать, что Москва «хлопнула дверью в диалоге США». «Думаю, не стоит говорить об обнулении результатов аляскинского саммита, поскольку мы видим вовлеченность различных стран в украинское урегулирование, но сдвиг опять произошел в направлении тупиковости дипломатического трека», – посетовал спикер.

    «Брюссель не изменил позиции и делает все, чтобы саботировать мирный переговорный вектор. Слова Рябкова о роли европейцев в исчерпании аляскинского импульса говорят о том, что в Европе научились влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Прежде всего, это относится к генсеку НАТО Марку Рютте и президенту Финляндии Александру Стуббу. Они могут находить специфические аргументы и поведенческую модель для убеждения американского лидера в своих идеях», – отметил он.

    «Следствием слов Рябкова можно считать констатацию того, что ни у кого пока нет рабочего решения украинского кризиса, кроме военного варианта. Но все может быстро поменяться – диалог России и США будет зависеть от того, предоставит ли Трамп Украине ракеты Tomahawk. Это станет маркером намерений Белого дома усиливать давление на Кремль», – продолжил эксперт.

    «Если американская сторона поможет ВСУ, это ухудшит диалог Москвы и Вашингтона. Но для Трампа сейчас более приоритетным является ближневосточное направление. Поэтому он может оставить все, как есть, предоставив возможность Киеву и Европе попытаться улучшить для них ситуацию на фронте. Если это ни к чему не приведет, глава Белого дома через некоторое время снова предложит Киеву и Брюсселю возобновлять переговорный трек с российской стороной», – спрогнозировал Лукьянов.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, сообщает РИА «Новости».

    «Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца оказался в значительной мере исчерпан. <...> Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо», – указал дипломат.

    Ранее Трамп заявил, что практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил глава Белого дома. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в последнее время стали популярны разговоры о том, что «дух» аляскинского саммита умер.

    10 октября 2025, 19:20 • Новости дня
    NYT: Мадуро предлагал США контроль над венесуэльской нефтью и золотом
    NYT: Мадуро предлагал США контроль над венесуэльской нефтью и золотом
    Tекст: Денис Тельманов

    Венесуэльский лидер намеревался снизить напряженность с США, открыв американским компаниям путь к нефтяным и золотым проектам страны.

    Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти Венесуэлы предлагали администрации Дональда Трампа доступ к своим природным ресурсам, чтобы избежать конфликта и снизить напряженность, передает ТАСС.

    Согласно сведениям издания, Николас Мадуро был готов предоставить американским компаниям доступ ко всем существующим и будущим нефтяным и золотодобывающим проектам, а также направить торговлю нефтью из Китая в США и предоставить преференции американскому бизнесу.

    Венесуэльским чиновникам удалось согласовать часть экономических уступок, однако по политическим вопросам договориться не удалось. В результате администрация Трампа отклонила предложение, а последующее прекращение переговоров с Белым домом, по данным источников, окончательно поставило точку в попытках дипломатического урегулирования конфликта.

    Одновременно США продолжили обвинять венесуэльские власти в недостаточной борьбе с наркоторговлей. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря не менее трех лодок с людьми, подозреваемыми в перевозке наркотиков из Венесуэлы.

    Дональд Трамп в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявил, что американские вооруженные силы продолжат операции против судов, связанных с венесуэльскими наркокартелями. Американские СМИ не исключают, что удары могут быть нанесены и по объектам на территории Венесуэлы в ближайшие недели.

    Николас Мадуро неоднократно подчеркивал, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения со стороны США за столетие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг Венесуэлы. В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира, им стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Риски непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время возросли. На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал стратегический договор с Россией как реакцию на обострение ситуации.

    9 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников

    Трамп: Израильские заложники вернутся из сектора Газа в понедельник

    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников
    Tекст: Антон Антонов

    Израильские заложники, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС, должны быть возвращены в понедельник, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он сообщил, что все заложники и тела погибших будут возвращены 13 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные. При этом Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    Латвия решила выдворить более 800 россиян
    Газпром закачал к зиме в подземные хранилища России рекордный объем газа
    NYT: Мадуро предлагал США контроль над венесуэльской нефтью и золотом
    Мэр Львова отказался включать отопление в городе из-за нехватки газа
    Названо число написанных с помощью ИИ студенческих работ в 2025 году
    Получен первый снимок «танцующих» черных дыр
    Российская батутистка-чемпионка Лебедева сменила спортивное гражданство

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

    Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

