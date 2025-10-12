Пожизненно осужденный за убийства попросил о переводе ближе к родным

Tекст: Ирма Каплан

Пожизненно осужденный Андрей Фролкин, приговоренный за убийство четырех человек, в том числе 12-летнего ребенка, обратился с просьбой о переводе в колонию ближе к родным, передает РИА «Новости».

Московский областной суд в 2006 году приговорил Фролкина к пожизненному заключению по обвинительному вердикту присяжных. Мужчина признан виновным в совершении четырех умышленных убийств. Почти 20 лет Фролкин содержится в исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2025 году он решил просить ФСИН о переводе в Вологодскую область, ссылаясь на невозможность полноценных свиданий. ФСИН отклонила его просьбу, после чего Фролкин обратился в суд. Суд также не нашел оснований для удовлетворения иска, указав на отсутствие препятствий для поддержания связи с семьей.

«Удаленность ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО от места проживания близких родственников осужденного не свидетельствует о создании ему препятствий для поддержания связи с семьей, так как судом установлено, что Фролкин в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем получения посылок», – ответил суд.

Решение суда вступило в силу в конце сентября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд отказал «Битцевскому маньяку» Александру Пичушкину в переводе из колонии «Полярная сова», после чего он обжаловал отказ.