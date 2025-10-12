Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.10 комментариев
Пожизненно осужденный за убийства попросил о переводе ближе к родным
Осужденный за убийство четырех человек, включая ребенка, Андрей Фролкин через 20 лет пожизненного срока попытался добиться перевода в другую исправительную колонию, ближе к родственникам, сказано в материалах суда.
Пожизненно осужденный Андрей Фролкин, приговоренный за убийство четырех человек, в том числе 12-летнего ребенка, обратился с просьбой о переводе в колонию ближе к родным, передает РИА «Новости».
Московский областной суд в 2006 году приговорил Фролкина к пожизненному заключению по обвинительному вердикту присяжных. Мужчина признан виновным в совершении четырех умышленных убийств. Почти 20 лет Фролкин содержится в исправительной колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.
В 2025 году он решил просить ФСИН о переводе в Вологодскую область, ссылаясь на невозможность полноценных свиданий. ФСИН отклонила его просьбу, после чего Фролкин обратился в суд. Суд также не нашел оснований для удовлетворения иска, указав на отсутствие препятствий для поддержания связи с семьей.
«Удаленность ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО от места проживания близких родственников осужденного не свидетельствует о создании ему препятствий для поддержания связи с семьей, так как судом установлено, что Фролкин в полной мере поддерживает социально-полезные связи путем получения посылок», – ответил суд.
Решение суда вступило в силу в конце сентября.
