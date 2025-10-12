Министр Чечни по нацполитике обратился к ЦБ в связи с голосованием по купюре

Министр Чечни Дудаев обратился к ЦБ в связи с голосованием по купюре

Tекст: Ирма Каплан

«Мы, жители Чеченской Республики, самым активном образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на ее обратной стороне, был изображен нами всеми любимый высотный комплекс «Грозный-Сити», – заявил Дудаев в видеообращении.

На странице голосования по состоянию на 3.00 воскресенья лидирует изображение горы Эльбрус, 1 134 080 голоса. На втором месте – «Грозный-Сити», 1 048 182 голоса.

По словам Дудаева, к этому результату привела способность жителей Чечни мобилизоваться и вырваться вперед, как вдруг Центробанк решает изменить условия голосования.

«Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, «Одноклассники», «ВКонтакте», но сейчас мы видим, как какие-то из этих платформ закрываются. <...> Без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам платформы, где мы набираем обороты, как минимум, нечестно, нечистоплотно и несправедливо перед сотнями тысяч жителей, гражданами нашей великой страны, которые голосуют за «Грозный-Сити», – сказал чеченский министр.

Он обратился к ЦБ с вопросом, для чего стоило объявлять о голосовании, если нет обеспечения объективности и справедливости?

Центробанк запустил голосование по новому дизайну банкноты в 500 рублей первого октября. Согласно правилам, каждый участник может выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска и для оборотной из объектов Северо-Кавказского федерального округа.

Дудаев считает, что после того, как «Грозный-Сити» возглавил рейтинг, Центробанк поменял условия голосования, а некоторые платформы, где можно было голосовать, стали закрываться.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.