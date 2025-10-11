Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
Бывший президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вильнюсе в неформальной беседе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице», заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Байден в неформальной беседе назвал Зеленского «занозой в заднице», пишет РБК.
«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] – заноза в заднице», – вспоминает экс-генсек НАТО
По словам Столтенберга, это прозвище прозвучало в момент обсуждения итоговой декларации, поскольку американская сторона раздражалась разным восприятием поддержки Киева. Столтенберг отметил, что формулировки документа заранее обсуждались с Киевом, но Зеленский публично выразил недовольство тем, что формулировки допускают переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО.
В альянсе были удивлены позицией Киева. Некоторые партнеры блока настаивали на расширении поддержки Украины в декларации, а США даже рассматривали вариант убрать все пункты о поддержке Киева.
Ранее экс-глава НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал Сергея Лаврова элегантным дипломатом и грубияном.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз называл Владимира Зеленского «гнидой».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста».
Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами Tomahawk формой «понтажа».