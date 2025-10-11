На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».39 комментариев
В «Антиплагиате» объяснили риски написания дипломов с помощью ИИ
Использование искусственного интеллекта (ИИ) студентами для написания дипломов становится массовым явлением, однако такой подход несет серьезные риски для профессионального становления, рассказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.
По словам Лукьянчикова, точность распознавания ИИ-фрагментов уже близка к 98%, что свидетельствует о становлении нового тренда в образовательной среде, рассказал он «Газете.Ru».
Эксперт отметил, что цифровые технологии и искусственный интеллект давно интегрированы в работу вузов, однако запрещать их бессмысленно – важно определить границы допустимого применения.
«Нейросеть может помочь студенту найти литературу, предложить план работы, подсказать, как структурировать введение или заключение. Но итоговый текст, глубина понимания материала и способность защитить свою работу должны оставаться за студентом», – подчеркнул Лукьянчиков.
Он пояснил, что цель диплома не в готовом тексте, а в развитии у студента самостоятельного исследовательского опыта. Когда нейросеть полностью выполняет работу, будущий специалист лишается ключевых профессиональных навыков и может оказаться не готовым к защите.
Эксперт считает, что университеты должны внедрять понятные регламенты использования ИИ: четко разграничивать, где допустима помощь технологий, а где необходим личный вклад.
Лукьянчиков добавил, что современные системы уже умеют определять не только совпадения с источниками, но и стилистические особенности, характерные для нейросетей. Такой подход позволяет преподавателям вовремя обратить внимание на подозрительные работы и вести честный диалог со студентами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, почти четверть студенческих работ в России в 2025 году была написана с помощью искусственного интеллекта, показало исследование компании «Антиплагиат».
Министр просвещения Сергей Кравцов
отметил, что интернет и искусственный интеллект не
помогают ученикам глубоко осваивать школьную программу. А глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что внедрение искусственного интеллекта
создает для системы образования новые вызовы, требуя полного пересмотра подходов к обучению и проверки знаний учащихся.