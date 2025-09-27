Фальков заявил о необходимости перестройки учебного процесса из-за ИИ

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Внедрение искусственного интеллекта создает для системы образования новые вызовы, требуя полного пересмотра подходов к обучению и проверки знаний учащихся, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе марафона «Знание.Первые».
Появление искусственного интеллекта в сфере образования стало колоссальным вызовом, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе марафона «Знание.Первые», передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что прежние технологии обучения теперь неактуальны, поскольку с ними невозможно объективно оценивать знания учеников. Фальков отметил, что ситуация требует полной перестройки учебного процесса как в школах, так и в колледжах и университетах.
По его словам, необходимо полностью изменить методы проверки знаний, поскольку традиционные способы легко обходятся с помощью новых технологий. Министр пояснил, что теперь подход к обучению должен быть совершенно иным, чтобы соответствовать вызовам времени и развитию искусственного интеллекта.
Фальков также сообщил, что Минобрнауки поставило задачу подготовить не менее 15 тыс. специалистов по разработке технологий искусственного интеллекта. Для этого во все образовательные программы студентов, независимо от специальности, были включены специальные модули по искусственному интеллекту.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что интернет и искусственный интеллект не помогают ученикам глубоко осваивать школьную программу.
