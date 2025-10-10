Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
Прокуратура выявила подлог при регистрации лодки выжившего в море Пичугина
Выживший в Охотничьем море Михаил Пичугин обвиняется в использовании подложных документов при регистрации лодки, на которой произошла трагедия, где погибли его родственники, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Дело против Пичугина направлено в суд Николаевска-на-Амуре. Его обвиняют в нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, а также в использовании заведомо подложного документа, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Прокуратура уточнила, что Пичугин подделал сведения о технических характеристиках мотора лодки, вписав их в договор купли-продажи, и заменил информационные таблички на корпусе мотора на дубликаты с ложными данными.
Следствие считает, что Пичугин в августе прошлого года отправился в туристический поход по Охотскому морю на резиновой лодке Baikat 470 вместе с братом и племянником. Он нарушил правила, установив маршрут через запрещенные для подобных судов районы и не обеспечил техническое обслуживание мотора, который сломался в 19 км от берега. На борту не было спутниковой и радиосвязи.
Лодка дрейфовала более двух месяцев, родственники Пичугина скончались от переохлаждения и истощения. Лодку обнаружили в 25 км от берега в районе села Усть-Хайрюзово, самого Пичугина спасли рыбаки и доставили в Магадан, после чего ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаилу Пичугину предъявили обвинение в нарушении правил движения при эксплуатации судна. Следствие считает, что его действия привели к смерти двух человек.
Пичугин пытался пересечь 150 км от Шантарских островов до Сахалина на надувной лодке «Байкат 470», которая предназначена для плавания не более чем в пяти километрах от берега.