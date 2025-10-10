Прокуратура выявила подлог при регистрации лодки выжившего в море Пичугина

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело против Пичугина направлено в суд Николаевска-на-Амуре. Его обвиняют в нарушении правил эксплуатации маломерного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, а также в использовании заведомо подложного документа, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Прокуратура уточнила, что Пичугин подделал сведения о технических характеристиках мотора лодки, вписав их в договор купли-продажи, и заменил информационные таблички на корпусе мотора на дубликаты с ложными данными.

Следствие считает, что Пичугин в августе прошлого года отправился в туристический поход по Охотскому морю на резиновой лодке Baikat 470 вместе с братом и племянником. Он нарушил правила, установив маршрут через запрещенные для подобных судов районы и не обеспечил техническое обслуживание мотора, который сломался в 19 км от берега. На борту не было спутниковой и радиосвязи.

Лодка дрейфовала более двух месяцев, родственники Пичугина скончались от переохлаждения и истощения. Лодку обнаружили в 25 км от берега в районе села Усть-Хайрюзово, самого Пичугина спасли рыбаки и доставили в Магадан, после чего ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаилу Пичугину предъявили обвинение в нарушении правил движения при эксплуатации судна. Следствие считает, что его действия привели к смерти двух человек.

Пичугин пытался пересечь 150 км от Шантарских островов до Сахалина на надувной лодке «Байкат 470», которая предназначена для плавания не более чем в пяти километрах от берега.