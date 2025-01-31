Выжившему в Охотском море Пичугину предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации катамарана

Tекст: Мария Иванова

Пичугину предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна, передает РИА «Новости».

Обвинение связано с инцидентом, произошедшим в августе 2024 года, когда Пичугин вместе с двумя спутниками на катамаране отправился в плавание по Охотскому морю. Связь с ними пропала вскоре после начала плавания, и только в октябре катамаран был обнаружен у берегов Камчатки.

На борту судна выжил только Михаил Пичугин, в то время как его спутники, включая 15-летнего сына одного из мужчин, погибли. Пичугина доставили в больницу Магадана, где он проходил лечение, а впоследствии был выписан и отправился в родной город Улан-Удэ. Ранее Пичугина допрашивали в качестве свидетеля по этому делу.

Следствие установило, что инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что привело к смерти двух человек. В настоящее время расследование находится на завершающей стадии, однако Пичугину уже предъявлены обвинения в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Бурятии Михаил Пичугин стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности водного транспорта после гибели его родственников в Охотском море.

Пичугин пытался пересечь 150 км от Шантарских островов до Сахалина на надувной лодке «Байкат 470», которая предназначена для плавания не более чем в 5 км от берега.

Он рассказал, что выжил благодаря дождевой воде и спальному мешку с верблюжьей шерстью.